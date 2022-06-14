【特區新班子】傳將任財政司副司長，黃偉綸指若有合適崗位會接受

《經濟通通訊社１４日專訊》發展局長黃偉綸下午出席活化歷史建築記者會期間，被問到有

消息指他或出任新一屆政府的財政司副司長，他回應指政府適時會有公布，又指如果有合適崗位

服務社會，他會願意接受。

對於珍寶海鮮舫今日離開香港，黃偉綸表示，政府、海洋公園、相關業權人達不到合適方案

，又指珍寶海鮮舫始終是私有財產，保育工作有成有敗，政府已盡最大努力，希望社會體諒。

（ｂｉ）





