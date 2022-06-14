【夜期時段】即月期指報２０８９２點，跌１３點，低水１７６點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８９５點，跌１０點，低水

１７３點，最新報２０８９２點，跌１３點，低水１７６點，合約成交６２４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２５１點，跌１１點，低水８３點，最新報７２５９點，

跌３點，低水７５點，合約成交８５５張。

