《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，美國公布零售銷售

《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲央行執委發表講話，及美國公布零售銷售，料為周三

（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周三５：００ｐｍ，北約秘書長史托騰伯格在北約國防部

長會議前舉行記者會。晚上８：００ｐｍ，歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼發表講話。

９：１５ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔在關於數字歐元的聽證會上發表介紹性講話。



＊中國公布失業率，歐元區公布工業生產＊



數據方面，周三本港時間１０：００ａｍ，中國公布５月工業生產，年率跌幅料由２﹒９％

收窄至１％，年率升幅料由４％收窄至３﹒１％；５月零售銷售年率跌幅料由１１﹒１％收窄至

７﹒１％，年率跌幅料由０﹒２％擴大至１﹒７％；５月失業率料維持於６﹒１％。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生產，年率跌幅料由０﹒８％擴大至１﹒１％，月率料由下

滑１﹒８％改善至升０﹒５％；４月貿易收支，料由負１７６億歐元收窄至負１４５億歐元。本

港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月出口物價，月率升幅料由０﹒６％擴大至１﹒３％；５月進

口物價月率料由持平升上１﹒１％，年率升幅料由１２％擴大至１２﹒２％；５月零售銷售月率

升幅料由０﹒９％收窄至０﹒１％；６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負１１﹒６升至３。

本港時間１０：００ｐｍ，美國公布６月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由６９降至６８。

在本港，明日公布業績的公司有：博華太平洋（０１０７６）、廸生創建（００１１３）、

太興置業（００２７７）、大家樂（００３４１）、量子思維（０８０５０）等。（ｗａ）

