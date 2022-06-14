國泰：５月載客按年升１﹒４倍，料上半年綜合虧損按年減少

《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年５月份載客約５﹒８萬人

次，按年增加１４１﹒５％，但相比疫情前２０１９年５月的水平下跌９８％。收入乘客千米數

按年上升１６４﹒４％，但與２０１９年５月相比則減少９７﹒１％。乘客運載率增加３３﹒７

個百分點至６０﹒５％，以可用座位千米數計算的運力按年增加１６﹒８％，與２０１９年５月

相比下跌９６％。

在今年首五個月，載客人次較去年同期增加５９﹒１％，但運力下跌４８﹒５％，而收入乘

客千米數則上升４９﹒３％。

國泰航空於５月份運載約９﹒２萬公噸貨物，與去年同月相若，但與２０１９年５月相比減

少４５﹒１％。月內的貨物收入噸千米數按年下跌３２﹒５％，與２０１９年５月相比減少

５９﹒９％。運載率下跌５﹒３個百分點至７５﹒７％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年

減少２７﹒７％，與２０１９年５月相比減少６６﹒１％。今年首五個月，載貨量按年下跌

４﹒３％，運力減少３８﹒９％，而貨物收入噸千米數則下跌４１％。



＊料上半年綜合虧損按年減少＊



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年首季香港收緊了旅遊限制及檢疫安排，有關措施

限制了集團營運航班的能力，期內僅能運作極少數的客運服務，而貨運運力亦顯著收縮，但隨著

最近有關旅遊限制及檢疫安排的調整，集團於第二季能夠恢復更多運力。由於貨運業務表現強勁

，以及於過去兩年實施的成本控制措施，預期今年上半年的業績雖然仍會錄得重大的綜合虧損，

但料將少於去年上半年的綜合虧損。



＊冀年底增加客運航點數目為較年初的一倍＊



展望６月及以後，隨著旅遊需求於未來數月將持續增長，集團正積極在現行防疫措施的規範

下，盡力增加客運運力。期望於今年年底，將客運航點數目較今年年初時營運的２９個航點增加

一倍，集團於６月已達標過半，恢復客運航班至４５個航點。

他提及，集團會繼續密切關注鄰近國家，例如日本及韓國，開放旅遊活動的情況，及適時捕

捉市場的需求，亦預期轉機需求將進一步改善及變得更多元化，尤其是往返英國及澳紐，以及往

來北美及東南亞的需求。

他指出，貨運方面，集團已逐步增加跨太平洋和歐洲航線的長途貨機服務，自６月起全面恢

復所有貨機航班，亦透過增加的客運航班班次及只載貨客機 航班，提供額外的貨運運力。儘管

上海和世界其他地方的供應鏈受限，集團對貨運業務的前景依然正面，並相信今年稍後的傳統旺

季將會有穩健的表現。（ｂｎ）

