【企業盈警】德益控股料全年純利跌５７﹒５％－６３％

《經濟通通訊社１４日專訊》德益控股（０９９００）發盈警，估計截至今年３月底止年度

的除稅後純利將介乎約１２５０萬元至１４５０萬元，相對上年度約３４１０萬元，即按年減少

約５７﹒５％－６３﹒３％。

該公司解釋，除稅後純利減少主要由於整體毛利率下跌，主要由於環球市場的原材料成本上

升導致分包商成本及直接原材料成本增加；及環球市場嚴重衰退導致按公平值計入損益的金融資

產出現虧損。（ａｃ）

