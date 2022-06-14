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14/06/2022 17:19

《新股上市》傳快狗打車（２２４６）國際配售已獲足額認購

　　《經濟通通訊社１４日專訊》線上同城物流平台快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）今日起
至１７日招股。據市場消息指，其國際配售部分已獲足額認購。
　　快狗打車全球發售３１２０萬股，國際配售及香港公開發售分別佔九成及一成，招股價
２１﹒５０元，一手２００股，入場費為４３４３﹒３５元。該股預期本月２４日掛牌，上市聯
席保薦人為瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。（ａｃ）

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