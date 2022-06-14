【香港政情】林鄭：本屆政府行會召開２２０次會議，感謝行會成員

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前見傳媒表示，今日是本屆政府行會

最後一次例會，未來兩周如香港有緊急事務，行會仍會召開特別會議。

她表示，本屆政府五年期間，香港遇到很多挑戰，日常工作被打亂，行會共召開２２０次會

議，與上屆政府相約，她感謝行會成員特別是非官守成員。（ｈｙ）

