【香港政情】林鄭：本屆政府行會召開２２０次會議，感謝行會成員

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前見傳媒表示，今日是本屆政府行會
最後一次例會，未來兩周如香港有緊急事務，行會仍會召開特別會議。
她表示，本屆政府五年期間，香港遇到很多挑戰，日常工作被打亂，行會共召開２２０次會
議，與上屆政府相約，她感謝行會成員特別是非官守成員。（ｈｙ）
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