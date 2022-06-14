【香港政情】林鄭：疫情反彈惟將竭盡全力創造領導人訪港條件

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前表示，因為疫情反彈，暫時不會放

寬第三階段防疫措施，所以不能舉辦大型慶祝活動，不過仍會竭盡全力創造領導人訪港條件，加

強執法、教育及打針、宣傳等，亦要製造輕鬆愉快環境。（ｈｙ）

