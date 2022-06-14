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14/06/2022 11:59

【香港政情】疫情反彈或影響領導人訪港，傳林鄭餞別午宴有變數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政府換屆在即，立法會主席梁君彥按照傳統，本月２１日在立
法會為林鄭月娥舉行餞別午宴，邀請議員、行政會議成員、政府高級官員出席。不過，近日疫情
走勢拾級而上，加上香港回歸２５周年臨近，行政長官林鄭月娥最後一次作客立法會，亦現變數
。據聞立法會行政管理委員會昨日（１３日）開會時，曾討論需否改變形式甚至取消午宴，以免
有議員高官中招，影響回歸慶典安排。
　　有建制核心人物指，至今未收到通知領導人會否來港、日程等，但有心理準備要入住酒店隔
離７日，估計下周初才有正式通知。

＊陳祖恒初確，議員缺席《大公報》周年活動＊

　　林鄭上周四（９日）出席任內最後答問會，翌日紡織界議員陳祖恒初步確診新冠病毒，有建
制中人透露有關方面大為緊張，一眾議員被視為「密切接觸者」，因此缺席《大公報》周日舉行
１２０周年活動。
　　陳祖恒中招亦觸發行管會探討林鄭餞別午宴安排，據聞有委員提出以「不除口罩」為原則，
避免進食；有人則建議擺枱「大張啲」或不碰杯飲酒，具體形式仍有待與特首辦商討。有建制議
員指，仍希望按照傳統邀請即將退任的特首到立法會，但要兼顧防疫，倘有官員、議員因確診而
未能出席七一就職禮「好難睇」。

＊立法會會議或受「七一」前閉環隔離影響＊

　　據了解，立法會主席梁君彥在會上亦「溫提」議員，出席立法會會議需配戴口罩，包括發言
期間，又叮囑議員不要在立法會前廳進食。
　　至於立法會會議會否受「七一」前閉環隔離影響，據悉會上未有任何定案，梁君彥表示仍需
與秘書處研究。有議員反映希望繼續開會，亦有聲音指要視乎大會議程及有無官員出席，「議員
自己討論就無意思」，認為本月底休會一星期較合適。
　　立法會今年１月通過決議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明時間內可按照《議事規
則》遙距開會，設有日落條款，直至今年１２月３１日。有議員指，當初通過議案是基於疫情，
若政府因疫情升溫而宣布公務員在家工作，立法會才有理由改以Ｚｏｏｍ開會，相信不能因為要
配合閉環隔離而視像開會，加上倘官員正在閉環隔離，亦難以開會。（ｈｙ）
　

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