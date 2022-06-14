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即市新聞

14/06/2022 16:35

《小傳日記》終於再派消費券，中銀炒起不如等下一轉？

　　《小傳日記》花旗臨近議息前，公布最新ＣＰＩ又再創四十年新高有成８﹒６％，嗰邊魚缸
即時翻雲覆雨，仲要噚日《華爾街日報》加把口，報話聯儲局有機會宣布加息０﹒７５厘，嚇到
嗰邊孖屐走夾唔唞，道指勁跌８７６點，納指唔見４﹒６８％！今朝都驚住魚缸會跟住再深潛，
但係可能噚日已經跌定先，變相今日都跌唔得多，最後啱啱好打個和，平收報２１０６７點。
　　而孖屐今日熱話當然就消費券，政府公布第二期消費券會最先喺８月７號發放，用八達通之
外工具領取會先派２０００銀，到１０月１號就派埋淨低３０００銀。而八達通用戶就８月７同
１０月１分別各派２０００銀，喺使曬之後嘅下一個１６號派埋剩低嗰１０００銀。
　　而今次就新增咗多兩間支付平台做領取工具，分別就係中銀（０２３８８）旗下ＢｏＣ　
Ｐａｙ同埋大象（００００５）旗下Ｐａｙ　Ｍｅ。所以今日跌市之下兩大銀行佬都逆市炒起，
中銀升差唔多５巴仙，報３０﹒５５銀，大象升差唔多兩巴仙，報４９﹒５５銀。
　　不過睇返中銀雖然今日炒起咗，但係睇圖早幾日都跌唔少，今日升都只係收修返個
ｒａｎｇｅ，結果都係未過到ｒａｎｇｅ頂３１銀，所以高追就無謂喇，回落先再吼啦，請請！


＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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