《小傳日記》終於再派消費券，中銀炒起不如等下一轉？

《小傳日記》花旗臨近議息前，公布最新ＣＰＩ又再創四十年新高有成８﹒６％，嗰邊魚缸

即時翻雲覆雨，仲要噚日《華爾街日報》加把口，報話聯儲局有機會宣布加息０﹒７５厘，嚇到

嗰邊孖屐走夾唔唞，道指勁跌８７６點，納指唔見４﹒６８％！今朝都驚住魚缸會跟住再深潛，

但係可能噚日已經跌定先，變相今日都跌唔得多，最後啱啱好打個和，平收報２１０６７點。

而孖屐今日熱話當然就消費券，政府公布第二期消費券會最先喺８月７號發放，用八達通之

外工具領取會先派２０００銀，到１０月１號就派埋淨低３０００銀。而八達通用戶就８月７同

１０月１分別各派２０００銀，喺使曬之後嘅下一個１６號派埋剩低嗰１０００銀。

而今次就新增咗多兩間支付平台做領取工具，分別就係中銀（０２３８８）旗下ＢｏＣ

Ｐａｙ同埋大象（００００５）旗下Ｐａｙ Ｍｅ。所以今日跌市之下兩大銀行佬都逆市炒起，

中銀升差唔多５巴仙，報３０﹒５５銀，大象升差唔多兩巴仙，報４９﹒５５銀。

不過睇返中銀雖然今日炒起咗，但係睇圖早幾日都跌唔少，今日升都只係收修返個

ｒａｎｇｅ，結果都係未過到ｒａｎｇｅ頂３１銀，所以高追就無謂喇，回落先再吼啦，請請！





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