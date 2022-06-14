  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2022 16:55

【企業盈警】聯合集團（３７３）料首四個月綜合虧損２億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》聯合集團（００３７３）發盈警，預期截至今年４月底止四個
月，綜合虧損約為２億元，而相對於截去年同期之綜合溢利則約為８億元。
　　管理層指，財務表現下跌之主要原因為其上市附屬公司新鴻基因其投資管理業務中的金融工
具按市值計價虧損，並與近期全球市場波動一致，引致新鴻基期內錄得虧損。（ｓｌ）　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
人氣文章中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧　滬指V彈高收外資轉流入
人氣文章專訪14/06/2022
【專訪】陶冬：埃爾多安另類抗通脹，土耳其陷泥沼（有片）
人氣文章FOCUS14/06/2022
【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺
人氣文章財經熱話14/06/2022
國航南航國際線復航　惟受累人幣連日走弱股價續跌
人氣文章財經熱話14/06/2022
【美國加息】拆解匯控跑輸同業原因！短期目標睇邊？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金