【企業盈警】聯合集團（３７３）料首四個月綜合虧損２億元

《經濟通通訊社１４日專訊》聯合集團（００３７３）發盈警，預期截至今年４月底止四個
月，綜合虧損約為２億元，而相對於截去年同期之綜合溢利則約為８億元。
管理層指，財務表現下跌之主要原因為其上市附屬公司新鴻基因其投資管理業務中的金融工
具按市值計價虧損，並與近期全球市場波動一致，引致新鴻基期內錄得虧損。（ｓｌ）
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