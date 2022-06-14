【企業盈喜】上諭集團料全年虧轉盈，賺最多１２００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》上諭集團（０１６３３）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
，將錄得純利介乎約１０００萬元至１２００萬元，而截至去年同期則錄得淨虧損約１４５０萬
元。
根據目前可得資料，預計轉虧為盈主要歸因於建築行業因新冠疫情受到控制而復甦，集團本
年度之毛利較前年度有所增加。（ｓｌ）
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