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14/06/2022 09:36

【ＥＳＧ】駿利亨德森：可持續投資，範圍需擴闊

　　可持續發展主題的股票已經成為市場熱捧對象，投資界陸續擺放資源研究ＥＳＧ相關的個股
投資。駿利亨德森遠見基金－可持續未來科技基金的投資組合經理Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌｏｄｅ
認為，目前市面上主流的可持續發展投資範圍仍然太狹窄，市場對這一主題的投資大多只停留在
熱門領域，或根據評級機構評級進行選股，令有關個股估值被高估。
　　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌｏｄｅ在接受訪問時進一步解釋指，目前市場上很多可持續投資僅非
常狹隘地關注氣候變化的議題，如在考慮技術時，只會考慮電動汽車、清潔能源技術或可再生能
源等股份。但其實仍有很多可以關注的投資議題，如電動駕駛方面應該將眼光放寬至可持續交通
轉型的大領域，包括自動駕駛、交通即服務（ＴａａＳ）、拼車等業務的公司均應該進行考慮。
　
＊資金熱捧少數股，價值易高估＊
　
　　他又認為，近年市面上湧出大量被動投資的ＥＳＧ基金，這些基金一般是根據評級機構評定
的ＥＳＧ評級進行投資，而評級機構一般會更加關注市值較大的公司，實際上是令市場關注範圍
變窄，導致大量資金湧入極少數的股票，令市場低估這類股票的風險並高估其價值。因此，公司
在去年初並沒有關於清潔能源、數字健康等領域的持股，因給予資本升值的空間有限。
　　駿利亨德森可持續未來科技基金，截至４月底已經投資５３隻股份，當中目前佔比最大的股
份為ＴＥＬＵＳ，最新比重達４﹒９％；微軟排名第二，比重達４﹒８％。
　
＊評估企業不單參考ＥＳＧ評級＊
　
　　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌｏｄｅ以基金中比重第八大、但現時市值只有十多億美元的超高頻
Ｇｅｎ　２　ＲＦＩＤ解決方案供應商Ｉｍｐｉｎｊ為例指，Ｉｍｐｉｎｊ最初在評級機構中僅
獲得「ＣＣＣ」的評級，屬於ＥＳＧ風險較高的公司，但他強調在分析後，認為公司的產品和解
決方案確實能夠幫助世界。因此他會考慮持有該公司股份，並向客戶證明，即使僅獲「ＣＣＣ」
評級的公司，在長遠而言仍然能具有投資價值。
　　他又表示，在主動管理基金的時候，除了排除化石燃料公司、軍備公司、核相關公司等據爭
議性或對環境有害的領域外，將會就３０至４０個較為重要因素收集數據，當中除環境外，亦會
包含社會指標，然後進行排名，對排名最高的公司進行投資。此外，在整體投資組合中，他指希
望投資組合中８０％的公司有減少碳排放的目標，在２０３０年所有公司都將有減排目標。《香
港經濟日報》

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