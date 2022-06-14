《基金之道－龐寶林》美通脹高企引市場憂慮

《基金之道》６月市場走勢波動，美國十年期國債息率再度攀升至３﹒２厘，而美國標普

５００指數則跌落至３９００點附近。市場觀望聯儲局在本月中舉行的議席會議，由於通脹反彈

，使得６月加息７５點子的概率陡升。港股表現自上月以來相對較好，恒生科技指數由低點反彈

近兩成。

５月聯儲局議息會議決定加息５０點子，此次加息創２０００年以來最大幅度。並且會議還

決定將於６月啟動縮減資產負債表的計劃。緊縮的貨幣政策并未對美國高通脹產生明顯的抑制，

５月美國ＣＰＩ按年增速反彈，由上月８﹒３％升至８﹒６％。儘管聯儲局主席鮑威爾曾在記者

會表示７５點子暫不考慮，但現時高通脹的環境或迫使聯儲局官員不得不考慮未來加息更加激進

。對抗高通脹已成為聯儲局和美政府的首要任務，美國總統拜登在多個場合表示將考慮降低中國

貨品關稅以幫助解決通脹問題，但政府內部存在分歧，預料短期未有結果。在全球各國央行紛紛

宣布加息的背景下，歐洲央行同樣不甘落後，歐洲央行將於下月結束資產購買計劃並加息２５點

子。

俄烏衝突自２月底爆發以來，已經過去三個月時間。俄羅斯軍隊由最初多方向進攻轉為集中

兵力包圍烏克蘭東部地區。隨著歐洲不斷對俄羅斯發起制裁，以及芬蘭和瑞典向北約提交申請加

入，都將對歐洲帶來更多不確定因素。

目前來看，聯儲局通過收緊金融條件及管理市場預期的手段對抗通脹暫時未有奏效。由於去

年對通脹的誤判，聯儲局公信力已經下降，因此現時仍看不到聯儲局將在本季放緩加息的理由。

由於利率不斷地上升對股票的估值產生不利影響，未來盈利增長將成為投資回報的主要來源。加

息同樣為債券投資帶來挑戰，在股市較為波動時債券通常可以提供相對穩定的收益。但今年以來

股債同時下跌，兩者相關性明顯上升，因此在組合中需適當增加另類投資以分散風險。



＊中港股市穩中帶憂＊



隨著中國每日新增病例數量減少，使得社會運轉逐漸正常。政府積極推出多項政策，例如加

大減稅降費力度、擴大基建投資、降低貸款利率等，確保第二季經濟運行在合理區間。根據最新

公布的數據來看，５月中國經濟由谷底回升，但整體恢復依舊較弱，內需及房地產表現疲軟。如

內地端午節假期旅游收入為２０１９年疫前的６５﹒６％，而內房民企龍頭之一龍湖集團

（００９６０）的５月合同銷售金額按年下跌６９﹒２９％。短期內中國股市將在機遇與風險中

波動，一方面寬鬆的政策環境將有利於股市反彈，另一方面投資者需要防範疫情擴散、美國量化

緊縮以及全球經濟放緩所帶來的風險。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



※東驥旗下基金及客戶組合持有龍湖集團



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