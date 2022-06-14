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14/06/2022 10:00

《雅談保險－吳詩雅》保障與時並進，為每個家庭打造溫暖港灣

　　《雅談保險》古語有云「開門七件事」──柴米油鹽醬醋茶，但今時今日，一頭家的開支又
豈止這七樣！要經營好一個幸福的家庭，精明理財之道是非常重要的一環。
　
＊香港「保障缺口」達６﹒９萬億港元＊
　
　　根據政府２０１９╱２０年住戶開支統計調查的數據顯示，香港住戶每月開支中位數約
２４９００港元，當中住屋、食品及日常公共開支如電力、燃氣及水佔去了開支的大部分。然而
，本港的家庭住戶每月入息中位數約２６５００港元。依照這兩個數字來看，其實大部分家庭都
只是恰恰做到收支平衡。如果平時缺乏理財規劃及財政儲備，當遇到突發事情發生時，便很易失
去預算。
　　除了一般的家庭開支，每個家庭都有基本的「保障需要」。香港２０１９年的身故風險保障
缺口整體規模高達６﹒９萬億港元，相當於每名勞動人口約１９０萬港元。「保障缺口」泛指將
「保障需要」與「可用資產」作出比較後，因家庭支柱早逝而為家庭帶來的影響。萬一家庭支柱
有意外過身，身故風險保障缺口愈大的家庭，遭受的財政困難就會愈高。如這樣的情況持續，長
遠來說整個社會也會面臨龐大成本。
　
＊Ｍａｄｅ　ｆｏｒ　Ｅｖｅｒｙ　Ｆａｍｉｌｙ涵蓋多元化家庭成員＊
　
　　有些傳統家庭已選擇一定的保障產品填補保障缺口，但隨著時代的變遷，現今的家庭模式及
生活上各種安排日趨多元，不同關係的家庭成員於同一屋簷下共同生活，例如未婚同居伴侶、爺
孫、婆孫、侄子或侄女、繼養子女、同性或異性未婚夫妻等，他們的保障需求也不容忽視。就在
早期的年代，保險保障未必涵蓋多元家庭成員，令不少想保障家人的客戶有心無力，令其保障缺
口越來越大。
　　一間保險公司要為客戶提供全面保障，便應向著「Ｍａｄｅ　ｆｏｒ　Ｅｖｅｒｙ　
Ｆａｍｉｌｙ」的概念而走，務求為每個家庭推出與時並進的保障產品。例如因應社會進步及家
庭結構之演變，我們的團隊也逐漸擴大了保險產品認可受益人的範圍，涵蓋更多元化的家庭成員
，包括除了傳統的異性關係外，亦涵括同性伴侶（已婚、同居未婚或未婚夫妻）、繼子女和法定
監護人等，讓摯親得到保障。
　　雖然保險不能保證不幸和意外不會發生，但只要及早做好財務準備及適當保障，它就像一道
防護網，在摯愛遇上風浪時得到適切的支援，讓每個家庭都可以成為溫暖的港灣。
《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監　吳詩雅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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