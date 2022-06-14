《威少看世界－張少威》斯科特改寫美國慈善界歷史

《威少看世界》美國人麥肯錫．斯科特（ＭａｃＫｅｎｚｉｅ Ｓｃｏｔｔ） 的前夫傑夫

．貝佐斯（Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ）比較出名，他是電子商務王國亞馬遜公司的創辦人，還染指

航天、傳媒、娛樂、雲計算等多個領域，在全球富豪排行榜上目前位列第二。但是，斯科特在美

國慈善界的影響力遠大過前夫，因為她正在改寫歷史。



美國的超級富豪往往喜歡捐錢到自己最關心的某個領域，支持一個甚至幾個大項目，比如醫

療衛生、高等教育、文化藝術等等，但斯科特卻開闢了一條新路，透過向小型慈善機構捐款，迅

速將款項交到受助機構，及時滿足各種實際需要，達到雪中送炭的效果。她對捐款不附帶任何條

件，不要求受助機構按照她的某種設想去使用捐款，只求受助機構秉持初心，做好自己的本份，

讓更多人受惠。各界對此普遍讚好，也令斯科特在慈善界名聲大噪。



＊慷慨捐贈助弱勢群體＊



斯科特與貝佐斯都畢業於常春藤名校普林斯頓大學，曾經是華爾街一家對沖基金的同事，結

婚２０多年，有４個子女，在２０１９年協議離婚。兩人好說好散，對於擁有的亞馬遜公司股票

，貝佐斯保留７５％，斯科特獲得２５％（當時的市值為３５６億美元）。美國有不少超級富豪

公開保證，至少將把自己財富的一半捐給慈善組織或非盈利機構，但斯科特比他們走得更遠，打

算捐出全副身家。她在２０１９年５月的一封公開信中說：「我做善事依舊會深思熟慮，這需要

時間、努力和細心，但我不會停歇，我會堅持做下去，直到保險箱空了為止」。



根據《紐約時報》等新聞媒體的統計，不到３年時間，斯科特已經捐出１２０億美元，其規

模和速度都是史上罕見的。更為重要的是，她的捐款不是用來蓋大學圖書館，也不是給美術館擴

建新展廳，而是用來支持那些為弱勢群體服務的組織、為少數族裔提供幫助的機構以及有助於推

動社會進步的團體。這些非盈利機構經常沒能被慈善家的「雷達」發現，在與大型機構競爭捐款

時處於劣勢。迄今為止共有１２５７個機構得到斯科特的捐款，包括美國各地資助窮人的食物銀

行和基督教青年會等傳統慈善組織。一些地方性的小機構僅有十幾名員工，但卻得到歷來最大的

一筆捐款，紐約支持婦女組織與改善人權的Ｍａｄｒｅ就收到斯科特的１５００萬美元捐款，這

是該機構收到的最大一筆捐款。



今年３月，斯科特披露她在此前９個月內向４６５家非盈利機構捐出了３９億美元，其中

２﹒７５億美元捐給了美國家計會（Ｐｌａｎｎｅｄ Ｐａｒｅｎｔｈｏｏｄ），４﹒３６億美

元捐給了蓋房扶貧的仁人家園（Ｈａｂｉｔａｔ ｆｏｒ Ｈｕｍａｎｉｔｙ），１﹒３３５億

美元給了支援教育的Ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ ｉｎ Ｓｃｈｏｏｌ。斯科特捐款數額巨大，但

她不求功名，始終婉拒各種方式的致謝，這在當今社會實屬鳳毛麟角。



＊平等信任開慈善新風＊



與其他慈善家相比，斯科特的捐款方法也頗具創意。美國超級富豪尤其是科技領域和金融領

域的一些成功者，在做善事時多數要成立一個基金會，先為捐款的用途、申請程序、使用方法立

下各種規矩。申請捐款的機構必須滿足一定的條件，收到捐款後還要定期向基金會做書面匯報，

甚至接受基金會派人前往核查捐款的使用情況。雖然設置規矩是必要的，但有時會過分監管會導

致捐款方與受益機構之間缺乏信任。任何行業都一樣，業內人士最知道如何達到理想效果，在科

技或金融界的成功經驗未必適合於慈善領域。



斯科特沒有成立基金會，而是請專業諮詢公司代為篩選受益機構，這是基於她對專業人士的

尊敬，也是對從事慈善事業的人表達充分的信任，同時還避免了運營基金會的行政開支。她相信

，讓有直接經歷的人來從事某一領域的工作會達到事半功倍的效果，所以她特別注意選擇由婦女

、少數族裔人士、移民擔任領導人的機構，因為這些過來人有切身體會，知道怎樣把錢用到最該

用的地方。於是，被動等候申請變為主動發現需求，社會上缺少代言人的群體得到了幫助。在新

冠疫情蔓延的情況下，這些機構得到的往往是保證他們繼續運作的「及時雨」，也是對他們服務

社會的一種鼓勵。



＊保持低調存無疆大愛＊



斯科特本是作家，在支持丈夫創業和養育子女之餘，曾經出版過兩本小說。離婚前她一直非

常低調，除了出書時接受過採訪，平常很少在媒體曝光。如今雖因捐款行善而出名，但她依舊保

持低調，不讓突然到來的名望改變自己。



去年夏天，貝佐斯和弟弟等四人乘坐自家飛船完成太空之旅，另一位超級富豪、維珍公司老

闆布蘭森（Ｒｉｃｈｒｄ Ｂｒａｎｓｏｎ）也飛上太空過了把癮。當時輿論曾對「大富豪遊戲

」提出嚴厲批評，因為普通百姓面對的是新冠疫情帶來的失業、減薪、斷供，而富豪們卻在一擲

千金盡享太空旅行的樂趣，實在太離地了，這也再次說明在美利堅國土上存在著「兩個美國」。



那段時間，從華爾街走出來的斯科特正在審批捐款項目，默默行善，一種無疆的大愛支持她

繼續回饋社會。有趣的是，在斯科特離婚後，她持有的亞馬遜股票已升值超過四分之一，似乎是

在證明一個古老的信念：善有善報。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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