【聚焦人幣】人幣中間價貶３百點四連貶，報６﹒７４８２逾三周低

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４８２，

較上個交易日跌３００點子，錄四連貶，創５月２０日以來逾三周新低，上個交易日報

６﹒７１８２。

環球經濟放緩及美國通脹再破４０年新高，令投資者避險需求上升，並押注聯儲局會加快推

行緊縮貨幣政策。美匯指數周一紐約時段大幅上漲１﹒０１％，至１０５﹒２１，是２００２年

１２月以來最高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４８２ ＋３００﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０２６９ －２６７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０２６７ ＋４０６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９７ ＋３８﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒１９１９ －６３２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８３２ －３６０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３４３ －２７８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４３１ ＋７５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７６９７ －２３９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２３５０ －１６１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４６ －５﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５１１３ －１３４７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９１２ ＋２８７﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒７６００ ＋４４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

