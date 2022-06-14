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14/06/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶３百點四連貶，報６﹒７４８２逾三周低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４８２，
較上個交易日跌３００點子，錄四連貶，創５月２０日以來逾三周新低，上個交易日報
６﹒７１８２。
　　環球經濟放緩及美國通脹再破４０年新高，令投資者避險需求上升，並押注聯儲局會加快推
行緊縮貨幣政策。美匯指數周一紐約時段大幅上漲１﹒０１％，至１０５﹒２１，是２００２年
１２月以來最高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４８２　　＋３００﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０２６９　　－２６７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０２６７　　＋４０６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９７　　　＋３８﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１９１９　　－６３２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８３２　　－３６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３４３　　－２７８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４３１　　　＋７５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７６９７　　－２３９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２３５０　　－１６１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４６　　　　－５﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒５１１３　－１３４７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９１２　　＋２８７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒７６００　　　＋４４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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