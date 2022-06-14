【聚焦人幣】人幣中間價貶３百點四連貶，報６﹒７４８２逾三周低

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４８２，
較上個交易日跌３００點子，錄四連貶，創５月２０日以來逾三周新低，上個交易日報
６﹒７１８２。
環球經濟放緩及美國通脹再破４０年新高，令投資者避險需求上升，並押注聯儲局會加快推
行緊縮貨幣政策。美匯指數周一紐約時段大幅上漲１﹒０１％，至１０５﹒２１，是２００２年
１２月以來最高。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４８２ ＋３００﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０２６９ －２６７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０２６７ ＋４０６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５９７ ＋３８﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒１９１９ －６３２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８３２ －３６０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２３４３ －２７８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４３１ ＋７５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７６９７ －２３９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２３５０ －１６１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４６ －５﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５１１３ －１３４７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９１２ ＋２８７﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒７６００ ＋４４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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