《鍾之日記》暴雨下坐過山車，Ａ場先插再反升

《鍾之日記》６月１４日，香港天氣：雨。香江魚缸：平收。祖國股市：升。



因預期美聯儲局會加快緊縮，標普５００周一（１３日）在經濟悲觀情緒下暴跌近３﹒９％

，較１月高位下滑２２％，正式跌入熊市。美股大跌，資本市場震盪，滬深股市今早接力昨日跌

市續低開，隨著半導體板塊急挫超過半成，軍工、軟件、有色等板塊集體捱沽，滬綜指早市最多

挫１﹒８％，低見３１９５﹒８２點失三千二，不過到了下午，滬指突然在金融股拉動下快速收

復失地，尾盤更愈升愈急，最終Ｖ型反彈，在全日最高點３２８９﹒１３點收市，創下今年４月

７日以來新高。

不過金融股暴漲不改超過２５００隻個股下跌的尷尬現實，軍工、半導體板塊急挫，深成指

全日僅升０﹒２％，創業板指微升０﹒０７％。兩市全日成交１０９９４億元人民幣，連續第三

個交易日破萬億，資金午後循陸股通流出改流入，淨流入規模３９﹒４４億元人幣。



＊藍籌銀行股撐場，港股打和收場＊



港股今天走勢反覆，低開２８４點報２０７８３，最低見２０７１７，臨近早市完結跌幅略

為收窄，半日跌１９１點報２０８７６。午市中段曾回升逾１００點，升至最高位２１１７５後

缺乏承接，惟臨近收市跌至２０９７９後反覆向上。恒指今天平收，報２１０６７，主板成交

１３３０﹒４７億元。

今天港股跌勢未有擴大，主因部分重磅藍籌股撐市。美團（０３６９０）低開近１％後走勢

逐步向上，收市升３﹒３％，報１９４﹒４元；匯控（００００５）終止過去５個交易日跌勢，

升１﹒８％，至於中銀香港（０２３８８）升４﹒８％，為全日表現最佳藍籌。



＊監管否認要銀行家均富，券商股鬆口氣＊



此前有外媒報道指，中證監召見高盛、瑞信等多家外資投行，表達多方面擔憂，其中一項是

要求大行們響應「共同富裕」號召，降低員工尤其是高層員工的現金薪酬，並且將遞延獎金延長

至３年及以上，引發外界驚詫。不過中證監今日下午作出回應，指有關報道內容不實，當局從未

召開過這類會議，並指由證券業協會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引，但並無設置薪酬限

額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。

至於有傳中證監首次在資產管理行業中明確規定，所有基金公司均應設立「黨支部」，以加

強黨的領導，中證監對該傳聞未有回應。

此前外界憂慮「共同富裕」之手伸到金融界，令券商公司「有序萎縮」，今次中證監發聲打

消財經界疑慮，中資券商股鬆了一口氣，中信建投（０６０６６）漲５﹒９％，中信証券

（０６０３０）升３﹒７％，國泰君安（０２６１１）升３﹒２％，中金公司（０３９０８）揚

２﹒８％。

不過外媒此前報道是綜合多家外資大行的高管消息所得，有一定程度的可信性，加上內地監

管動態善變，金融界會否「還富於民」，還要看當局是否有進一步的動作。



＊三星晶片恐斷貨，半導體走弱＊



南韓卡車司機大罷工進入第八天，對各關鍵產業的衝擊正逐步開始擴散。韓國國際貿易協會

（ＫＩＴＡ）周二（１４日）表示，卡車司機罷工阻礙關鍵物料出口，三星電子在中國的芯片廠

可能因缺乏生產原料而停工，繼而進一步衝擊芯片生產。

該協會稱，一家生產異丙醇（ＩＰＡ）的南韓公司為一家中國公司供貨，後者為三星電子在

中國西安的芯片廠供應矽晶圓。但受到南韓貨車司機罷工影響，向中國出口的９０噸異丙醇（即

相當於一周使用量）已被迫延後出貨。三星在西安的工廠生產ＮＡＮＤ快閃記憶芯片。

南韓貨運工會１３日發表聲明，將繼續罷工，並譴責交通運輸部「既不願意談，也沒能力處

理當前局勢」。該工會抗議燃油價格飆升，並要求保證最低工資。工會與政府的四輪談判均未能

達成妥協方案。

無了期罷工恐釀新一波全球供應鏈危機，半導體股走勢續弱，華虹（０１３４７）挫

４﹒３％，中芯（００９８１）急跌２﹒２％，上海復旦（０１３８５）跌２﹒１％，晶門

（０２８７８）跌１﹒８％，ＡＳＭ（００５２２）跌０﹒９％，宏光半導體（０６９０８）跌

０﹒５％。



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