【新冠肺炎】北京新增７４宗本土感染，三里屯酒吧停業

《經濟通通訊社１４日專訊》爆發酒吧群組感染的北京，昨日新增７４宗本土個案，其中

３２宗是無症狀感染。北京天堂超市酒吧群組累計個案超過２００宗，酒吧所在的三里屯，所有

酒吧停業，區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等暫停營業，７００多間餐飲企業全部暫停堂食

，只有非涉及疫情的超市、便利店等正常營業，當局下令提供生鮮食品及蔬果等店舖增加庫存及

延長營業時間，滿足居民生活需求。（ｃｔ）

