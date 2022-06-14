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14/06/2022 14:17

【內房困局】遠洋集團５０億售北京辦公樓項目股權，平安人壽接手

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，遠洋集團（０３３７７）以
５０﹒１５億元（人民幣．下同）出售北京銳中心辦公樓項目股權，由項目合作方中國平安
（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安人壽接手。
　　據報道，位於北京市豐台區麗澤商務區的遠洋銳中心項目，項目地塊麗澤金融商務區Ｅ０６
地塊由平安系公司深圳市平軒投資管理有限公司２０１５年４月競得。拿地後平安人壽選擇與遠
洋集團合作開發麗澤路地塊。遠洋系公司當時通過持股項目公司３４﹒５％的股份持有３棟辦公
樓中的一棟遠洋銳中心。交易文件顯示，項目公司３４﹒５％股份的對價為３４﹒１８億元，交
易還包括１５﹒９７億元的債權收購，交易總金額５０﹒１５億元。
　　這是近期遠洋集團出售的第二個項目股權。４月北京朝陽區酒仙橋商圈的頤堤港一期項目亦
引入中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）合作，合作金額約３０億元。
　　近期遠洋集團旗下債券出現波動。２０２４年７月到期的美元債至６月１３日創近兩個月以
來最大跌幅之後，６月１４日持續下跌。另外，遠洋集團近日宣布，提前償還「２１前海致遠
ＡＢＮ」、「致遠２優」兩筆ＡＢＳ債券，總金額約８﹒７５億元。（ｄｗ）

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