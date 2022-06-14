【新冠肺炎】全國昨增本土陽性１２７宗，北京封停三里屯娛樂餐飲

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新冠本土陽性個案維持三位數，全國昨日（１３日）新增

本土確診加無症狀感染合計１２７宗。國家衛健委公布，昨日全國報告新增確診病例９５例。其

中，境外輸入病例３５例；本土病例６０例（北京４２例，內蒙古１５例，上海３例），含２例

由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國新增無症狀感染者１３５例，其中境外輸入６８例，本土６７例（北京３２例，上海

１４例，內蒙古９例，遼寧５例，雲南３例，四川２例，江蘇１例，浙江１例）。

北京疫情風險加劇，昨本土新增４２例確診及３２宗無症狀感染。天堂超市酒吧群組累計個

案超過２００宗，酒吧所在的三里屯，所有酒吧停業，區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等暫

停營業，７００多間餐飲企業全部暫停堂食。該市還將對酒吧涉疫地區連續三天開展核酸篩查。

上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者１４例，其中

３例確診病例和１３例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面新增１例陽性感染者。上海市閔

行區本周六（１８日）將再次開展全區全員常規核酸篩查。（ｗｌ）

