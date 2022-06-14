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14/06/2022 08:30

【大國博弈】楊潔篪會晤沙利文，指美方行為令中美關係陷入困境

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，與美國白宮國
家安全顧問沙利文在盧森堡會晤，雙方同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸
對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧，認為保持溝通渠道順暢是必要和有益。今次是兩人繼上月
１８日通電話以來再度接觸。美國白宮稱，會面持續了約四個半小時。
　　楊潔篪指出，美國總統拜登多次向國家主席習近平表示，美方不尋求打新冷戰、不尋求改變
中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突。中方高
度重視。但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，不僅解決不到美國自身面臨的問
題，反而令中美關係陷入十分困難的境地，極大損害兩國在雙邊領域的交流與合作，這局面不符
合中美雙方及世界各國的利益。

＊楊潔篪：美方應端正對華戰略認知，與中方相向而行＊

　　楊潔篪指，中美關係處在關鍵十字路口，中方堅決反對以競爭定義中美關係，美方應端正對
華戰略認知，作出正確抉擇，將拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動，與中方相向而
行，切實落實兩國元首重要共識。

＊楊潔篪：干涉中國統一行為將失敗，美方勿誤判及幻想＊

　　兩人在談及台灣問題時，楊潔篪強調，中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統
一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個
風險不單存在，還會隨著美國大搞以台制華、台灣當局大搞倚美謀獨而不斷升高，美方不要有任
何誤判及幻想，必須恪守一個中國原則及中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。
　　楊潔篪亦就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場，指美方理應
與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。他與沙利文亦就烏克蘭、北韓核
問題等國際及地區問題交換意見。

＊沙利文：美中保持溝通以管控兩國競爭的重要性＊

　　美國白宮表示，沙利文與楊潔篪就一系列地區及全球安全問題，以及美中關係的關鍵問題，
進行了坦誠、實質及富有成效的討論。沙利文強調，美中保持開放的溝通渠道，以管控兩國之間
競爭的重要性。（ｊｔ）

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