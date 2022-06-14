【內房困局】陽光城１５億售眾泰小鎮項目，兼成功轉移３３億負債

《經濟通通訊社１４日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）昨晚（１３日）發布公告稱

，公司擬將持有１００％權益的杭州高光置業有限公司，轉讓給濱江集團（深：００２２４４）

全資子公司繽慕公司，股權轉讓價１４﹒９８億元（人民幣．下同），公司及高光置業原對中融

信託負有的３３﹒０４億元還款義務由繽慕公司承接，合計總代價約４８億元。值得關注的是，

陽光城早前的公告曾預計交易總代價不超過５７億元。

交易完成後，繽慕公司持有高光置業１００％權益和股權，從而間接持有永康眾泰小鎮項目

開發主體金華虹光置業有限公司１００％股權，同時將承擔高光置業的所有債權債務。陽光城表

示，此次交易可削減債務。

公告顯示，高光置業淨資產評估價值較帳面增值額為１６﹒２９億元，增值率為

２０９７﹒６４％，主因長期股權投資評估值增值較大。此外，該公司下屬公司金華虹光所持有

項目拿地時間較早，近幾年金華市土地市場價格有一定上漲，評估對象所在區域規劃及周邊配套

也都在逐步完善，故評估增值較大。目前，高光置業通過金華虹光持有６宗土地，均為商服、城

鎮住宅用地，土地使用權面積共計３５﹒２４萬平方米。

同日，陽光城發布另一份公告稱，公司第三大股東康田實業累計減持公司股份

４３６１﹒２８萬股，合計佔公司總股本的１﹒０５％。

成功通過賣資產甩走部分債務，陽光城盤初曾彈近４％，現漲幅回順至２﹒３％，報２﹒２

元。（ｗｌ）

