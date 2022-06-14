  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2022 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌１７點報６﹒７３５８，六連貶近三周低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７３５８，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１７點子，錄六連貶，續創５月２６日以來近三周新低。全日
在６﹒７１２６至６﹒７６５０之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）反彈，現升２９５點子，報６﹒７５１４。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４８２，較上個交易日跌３００點子，
錄四連貶，創５月２０日以來逾三周新低，上個交易日報６﹒７１８２。

＊風險情緒明顯惡化，料人民幣將維持弱勢＊

　　交易員稱，市場預期美國聯儲局將大幅加息７５個基點以對抗通脹，美元指數持堅在二十年
高位，人民幣受累一度跌破６﹒７６關口，但逢高結匯增多助匯價收復部分跌幅。他們並表示，
聯儲局激進加息或令美國經濟陷入衰退也引發市場憂慮，風險情緒已明顯惡化，短期美元料維持
強勢，且待本周聯儲局議息會議結果揭曉。
　　招商證券宏觀團隊認為，人民幣匯率近期將維持弱勢。一方面，中美利差仍處於倒掛狀態，
利差因素仍對人民幣貶值壓力；另一方面，中美基本面仍處於美強中弱局面；同時中美政策面也
處於中國放鬆美國加速收緊狀態。在以上三方面因素不出現邊際反轉的情況下，人民幣匯率仍將
在當前水平震盪。（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
人氣文章中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧　滬指V彈高收外資轉流入
人氣文章專訪14/06/2022
【專訪】陶冬：埃爾多安另類抗通脹，土耳其陷泥沼（有片）
人氣文章FOCUS14/06/2022
【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺
人氣文章財經熱話14/06/2022
國航南航國際線復航　惟受累人幣連日走弱股價續跌
人氣文章財經熱話14/06/2022
【美國加息】拆解匯控跑輸同業原因！短期目標睇邊？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金