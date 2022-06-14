【聚焦人幣】人幣即期收跌１７點報６﹒７３５８，六連貶近三周低

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７３５８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１７點子，錄六連貶，續創５月２６日以來近三周新低。全日

在６﹒７１２６至６﹒７６５０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）反彈，現升２９５點子，報６﹒７５１４。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４８２，較上個交易日跌３００點子，

錄四連貶，創５月２０日以來逾三周新低，上個交易日報６﹒７１８２。



＊風險情緒明顯惡化，料人民幣將維持弱勢＊



交易員稱，市場預期美國聯儲局將大幅加息７５個基點以對抗通脹，美元指數持堅在二十年

高位，人民幣受累一度跌破６﹒７６關口，但逢高結匯增多助匯價收復部分跌幅。他們並表示，

聯儲局激進加息或令美國經濟陷入衰退也引發市場憂慮，風險情緒已明顯惡化，短期美元料維持

強勢，且待本周聯儲局議息會議結果揭曉。

招商證券宏觀團隊認為，人民幣匯率近期將維持弱勢。一方面，中美利差仍處於倒掛狀態，

利差因素仍對人民幣貶值壓力；另一方面，中美基本面仍處於美強中弱局面；同時中美政策面也

處於中國放鬆美國加速收緊狀態。在以上三方面因素不出現邊際反轉的情況下，人民幣匯率仍將

在當前水平震盪。（ｊｔ）

