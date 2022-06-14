《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，融創中國（０１９１８）一筆原定昨日（１３日
）到期的境內債「１６融創０５」，展期兩年的方案已獲得債券持有人的投票通過，融創已在當
日支付了當期全額利息。
「１６融創０５」當前本金餘額為１４﹒４億元人民幣，票面利率為７％。根據融創提出的
展期方案，債券本金將在今後兩年內完成兌付，每半年度兌付一定比例的本金，比例分別為
１０％、１５％、２０％、５５％。（ｅｙ）
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14/06/2022 10:13
【債務風險】融創逾１４億債券成功展期兩年，境內債幸免首度違約
《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，融創中國（０１９１８）一筆原定昨日（１３日
）到期的境內債「１６融創０５」，展期兩年的方案已獲得債券持有人的投票通過，融創已在當
日支付了當期全額利息。
「１６融創０５」當前本金餘額為１４﹒４億元人民幣，票面利率為７％。根據融創提出的
展期方案，債券本金將在今後兩年內完成兌付，每半年度兌付一定比例的本金，比例分別為
１０％、１５％、２０％、５５％。（ｅｙ）
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