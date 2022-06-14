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14/06/2022 14:28

《中國監管》中證監否認要求外資投行高層減薪，稱未曾召開過會議

　　《經濟通通訊社１４日專訊》券商薪酬近日成為熱點話題，據《彭博》早前引述消息報道，
內地監管機構在上海及北京的會議上警告外資銀行的高層薪酬過高，敦促銀行減薪並將遞延獎金
延長至三年或更長時間。中國證監會最新否認上述報道，強調該會及相關證監局、行業協會未召
開過上述會議。
　　中證監表示，監管部門近期會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協
會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引，但並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作
辦法。核心制度包括：強化長效激勵約束機制，落實薪酬遞延支付安排。明確不得通過包干、人
員掛靠等方式開展業務，不將從業人員的薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛勾。建立完
善經營管理層和基金經理等核心員工獎金跟投機制，實施違規責任人員獎金追索扣回制度。支持
證券基金行業探索實施多樣化長效激勵約束機制，弱化規模排名、短期業績、收入利潤等指標的
考核比重等。
　　外電稍早引述消息人士稱，出席會議的高層包括瑞信中國行政總裁胡知鷙及高盛中國聯席主
管Ｓｅａｎ　Ｆａｎ。據報，此舉是為了響應國家「共同富裕」的目標，藉此拉近國內貧富懸殊
的差距。
　　
＊傳在華外資基金公司被要求設「黨支部」，中證監未有回應＊

　　另據Ｉｇｎｉｔｅｓ　Ａｓｉａ昨日（１３日）報道指，中證監首次在資產管理行業中明確
規定，所有基金公司均應設立「黨支部」。報道又稱，中國法律要求國內所有公司，包括外國公
司，都必須在其業務中設立黨支部；但長久以來，該規則被視為屬具象徵意義的命令。報道引述
有與外國基金經理合作的上海律師表示，該規定適用於中外合資企業和外商獨資公司，包括美國
公司在中國的子公司，例如ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、Ｆｉｄｅｌｉｔｙ和Ｎｅｕｂｅｒｇｅｒ　
Ｂｅｒｍａｎ，都屬於同一監管範圍。
　　不過，中證監對上述消息暫未有回應。（ｗｌ）

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