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即市新聞

14/06/2022 16:12

【大國博弈】美國擬立法阻止對華投資，外交部：美方政客畫地為牢

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國國會一個兩黨議員小組周一（１３日）表示，他們已就一
項立法達成共識。該立法將賦予美國政府全面新權力，以阻止美國對中國的數十億美元的投資。
這項措施是一項更廣泛的法案的一部分。該法案還將向美國芯片製造商提供５２０億美元，以幫
助其擴大業務。這項措施背後的理念在拜登政府內部得到了支持。美國總統拜登的國家安全顧沙
利文（Ｊａｋｅ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ）此前表示，政府正在研究新的投資審查措施，並考慮限制
對外投資，以尋求讓美國能夠在技術競爭中更好地定位。
　　　在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，不斷強化
不合理的投資審查，給包括中美企業在內的各國企業正常經貿投資合作制造困難和障礙，這嚴重
破壞國際經貿秩序和貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。汪文斌強調，開放包容是時代
大勢，封閉保守是開歷史倒車，中國是最具發展活力和潛力的大市場，中國擴大高水平開放的決
心不會變，中國開放的大門只會越開越大，投資中國就是投資未來。美方政客對中美正常經貿合
作不斷設限，阻止不了中國的發展，只會讓自己畫地為牢，錯失發展機遇。
　　榮鼎咨詢公司（Ｒｈｏｄｉｕｍ　Ｇｒｏｕｐ）的一項研究指，在過去的２０年里，美國在
中國的外國直接投資中，有４３％的交易可受到最初提案所規定的廣泛類別的審查。因此，上述
立法一旦獲得通過，將極大限制美國對中國的投資。（ｗｌ）

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