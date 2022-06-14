【ＦＯＣＵＳ】「局內人」放風加息７５點，股債幣演大屠殺

【ＦＯＣＵＳ】有聯儲「ｉｎｓｉｄｅｒ」之稱的記者Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ，周一

（１３日）放風ＦＯＭＣ本周

四（１６日．本港時間）凌晨或加息７５點，利率期貨市場聞聲將押注從一天前的２３％推升至

９５％，觸

發股、債、幣再演大屠殺－－標指正式入熊，２╱１０年期美債收益率倒掛，加密貨幣總市值跌

穿１

萬億美元關口。



＊利率期貨押注應聲飆至９５％＊



鮑威爾５月「未積極考慮（ｎｏｔ ａｃｔｉｖｅｌｙ ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ ）７５

點選項」言猶在耳，熾熱的通脹

或令他在本周的議息會上，再次「今日的我打倒昨日的我」，祭出辣招。

隨著有「局內人」之稱的《華爾街日報》首席經濟記者Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ放風，

利率期貨押注

ＦＯＭＣ本月有９５％的機會加息７５點，押注７月續加息７５點的機會亦高見近８０％；此外

，預計聯邦基金

利率明年６月升至４％以上的機會，則超過６０％。

面對自２００８年１月以來前所未見的高利率即將壓頂，市場暴跳如雷，標指較１月高點抹

去２１％

正式進入技術熊市；「永遠的神」納指，年初至今更挫逾三成。短期國債收益率近火箭式攀升

令利率曲線再次趨平，擔心衰退的交易員交易員紛紛爭相做多美元，及湧入專注於尾部風險的

「黑天鵝基金」，如Ｃａｍｂｒｉａ Ｔａｉｌ ｒｉｓｋ ＥＴＦ。



＊比特幣歷史表現預示未來？＊



在一眾泥沙俱下的美股中，幣股尤其慘烈，備受木頭姐青睞的Ｃｏｉｎｂａｓｅ以及比特幣

「巨鯨

」ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ，年初至今股價分別挫８０％、７２％。

屋漏偏逢連夜雨，就在加密貨幣風雨飄搖之際，最大的加密貨幣借貸方Ｃｅｌｓｉｕｓ、最

大的加

密交易平台Ｂｉｎａｎｃｅ周一相繼宣布暫停比特幣的提取，拖累比特幣一度失守２１０００美

元，相當於

較去年１１月歷史峰值蒸發近七成。Ｂｉｎａｎｃｅ現已恢復提取，但以年化收益高達１２厘為

招徠，吸引

全球逾百萬用戶存入加密貨幣的Ｃｅｌｓｉｕｓ，就被質疑有爆雷風險。

回看比特幣大上大落的歷史，去年６月亦曾自高位急挫５５％，之後用約４個月暴升逾倍；

而

２０１５年初的自高位跌幅更達８５％，但之後三年一路升了逾５倍。歷史表現能否預示未來？

看看

ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ的創始人Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓａｙｌｏｒ最新振臂高呼，「Ｉｎ

Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｗｅ Ｔｒｕｓｔ」，或許是的

；但另一方面，人們在購買金融產品時，往往被告知的第一條免責聲明即是，ｐａｓｔ

ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｉｓ ｎｏｔ ｉｎｄｉｃａｔｉｖｅ ｏｆ ｆｕｔｕｒｅ

ｒｅｓｕｌｔｓ。



＊沃爾克面對衰退曾急降息＊



投資市場變幻莫測，有百年歷史的美聯儲這隻巨輪的航向，又是否有跡可尋？看看鮑威爾

被逼效仿的沃爾克（Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ），即使激進如他在令聯邦基金利率１９８０年

３月升至２０％後，亦曾為應對嚴重衰退及失業率上升，大幅降息至當年６月的８﹒５％，之後

再收緊，被稱為「停停走走

（Ｓｔｏｐ－Ｇｏ Ｐｏｌｉｃｉｅｓ）」。

這一次鮑威爾會否真的加息至４％以上？即將揭盅的點陣圖及通脹╱失業率╱增長預期至關

重

要。面對市場咆哮，去年錯失遏制通脹時機的他的決心有多大？周四凌晨的記者會不容錯過。

