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即市新聞

14/06/2022 16:20

《匯市縱橫－蕭啟洪》美國通脹引爆全球市場

　　《匯市縱橫》上周五（１０日）公布的美國通脹數據繼續「爆表」。美國５月消費者物價指
數（ＣＰＩ）環比上漲１﹒０％，同比上漲８﹒６％，再創１９８１年１２月以來最大值；剔除
食品和能源價格的核心ＣＰＩ環比上漲０﹒６％，同比上漲６％，漲幅均超預期。而且基本上各
單項指標都全面提速。服務業稍微弱少少，但服務業需求表現十分強勁，６月大概率也會跟上。
強勁的ＣＰＩ數據無疑破滅了市場「通脹見頂」的希望，市場對通脹的擔憂肯定會驟然升溫。能
源和食品分項仍然是ＣＰＩ最大的貢獻項。但沒想到其他的各項也都是大超預期的。這就更加說
明，這一輪通脹具有深深的頑固性，供應鏈的問題仍然非常嚴重。

　　美聯儲已經加息７５個點子，但通脹居然再創新高，或許反映出只靠美聯儲也許很難真正壓
住通脹。供給不足仍然是主因。與此同時６月１１日美國汽車協會公布的數據顯示全美平均汽油
價格升至每加侖５﹒００４美元，自４月中旬４﹒０７美元上漲超２１％，歷史上平均汽油價格
首次突破每加侖５美元。美國能源資訊署（ＥＩＡ）上周三（８日）報告顯示，美國煉油廠的汽
油日產量為１０００萬桶，但汽油庫存已降至２﹒１９億桶，創２０１５年以來的最低季節性水
準，因需求上升。事實上，除卻需求上升外，俄烏局勢下國際原油持續上漲以及美國煉油廠數量
有限亦是推動汽油價格的持續走高的主要因素。

　　拜登早於上周一（６日）已宣布美國進入能源緊急狀態，稱潛在的電力供應短缺已危及到美
國的國家安全和生活品質。毫無疑問，美國高漲的燃油價格正給數百萬消費者和企業帶來壓力。
牛津經濟研究院表示，由於汽油價格上漲可能會繼續影響通脹預期，預計美國消費者信心短期內
不會大幅反彈。預計隨著通脹風險偏向上行，整個經濟中普遍存在的物價壓力將繼續擠壓人們的
錢包，短期內家庭情緒將繼續處於歷史低迷狀態。
　
　　美聯儲若要快速控制通脹，則需要更加激進的貨幣政策，這將大大增加美國經濟衰退的可能
。在ＣＰＩ數據公布後，美國５年╱３０年期國債收益率出現短暫「倒掛」，凸顯市場對美國明
年經濟衰退的擔憂。通脹、加息、經濟增長，是典型的不可能三角。如此猛烈的加息，經濟衰退
的預期肯定會愈來愈強。本來後疫情時代的經濟復甦就是要靠財政和貨幣政策聯合撒錢，現在兩
條路都快走不通，筆者不禁疑問後續該如何？反觀歷史，似乎滯脹的大體最後的結果就是走向衰
退，基本上不可能能夠讓經濟從滯脹走向過熱，最後再經濟軟著陸的，所以這次發達國家的滯脹
大概率也會走向衰退，不管是主動的還是被動的，央行主動收縮，無差異消滅需要，走向衰退，
或者是通脹爆炸，價格高企抑制總需求，走向衰退。
　
　　尤其需要注意的是，在下半年中期選舉即將來臨之際，筆者預計除卻美聯儲政策將進一步收
緊外，美國政府或採取更多行動以壓低油價。本周三（１５日）美聯儲將召開議息會議，香港時
間周四（１６日）有決定，讓我們拭目以待。
　
＊本周策略＊
　
　　歐元：前周建議候低於１﹒０６５０水平買入歐元兌美元已於１﹒０５２０止蝕，損失
１３０點子。
　　澳元：本周建議候低於０﹒６９３０水平買入澳元兌美元，目標０﹒７１５０，止蝕
０﹒６８００。
　　加元：本周建議候高於１﹒２９００水平沽出美元兌加元，目標１﹒２６８０，止蝕
１﹒３０５０。
　
《招商永隆銀行環球金融市場部總經理　蕭啟洪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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