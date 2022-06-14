《珠玉之論－陳鳳珠》內地推動新能源發展

《珠玉之論》發改委與財政部發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，錨定

到２０３０年，內地風電、太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上的目標，並要加快構建清

潔低碳、安全有效的能源體系。近年內地的光伏、風電發電等新能源發展成效顯著，裝機規模穩

居全球第一，發電量佔比不斷提升，令成本顯著下降，並已基本進入平價無補貼發展的階段。



而方案亦提到會研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信託基金試點支持範圍，相

信內地可落實金融支持政策，豐富綠色金融產品和服務，以支持新能源發展。除此之外，亦要加

大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎，以其周邊清潔高效先進節能的煤電支持，按照推動煤

炭和新能源優化組合的要求，鼓勵煤電企業與新能源企業展開實質性聯營。目前煤電需求仍然龐

大，若風電、太陽能發電裝機規模持續上升，料新能源佔比將會逐步增加。



而在具備條件的工業企業、工業園區，將加快發展分布式光伏、分散式風電等新能源項目，

展開新能源電力直供電試點，提高終端用能的新能源電力比重，到２０２５年公共機構新建建築

屋頂光伏覆蓋率力爭達到５０％，並鼓勵公共機構既有建築等安裝光伏或太陽能利用設施。預期

工業、公共機構使用光伏、風電的佔比會顯著上升。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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