《股壇解碼－戴名》美經濟風雨飄搖，周大福（１９２９）身不由己

《股壇解碼》美國在上周五（１０日）公布的ＣＰＩ指數為８﹒６％，比前期高０﹒３％超

出市場預期，消息一出美股應聲大幅下跌，由於ＣＰＩ不斷上升引致市場對息口後市預期擔憂，

市場普遍由原先認為加息０﹒５％轉而預期０﹒７５％，加上美國長債息率升穿３％，市場對風

險資產的需求驟減造成沽壓湧現，最終以８８０點的跌幅收市，由於前周已出現道指期權

３１０００點建倉，上周收市位３１３９２點已貼近期權行使價，如果本周初倉位沒有出現向下

移的情況，美股短期已經見底，加上遠期期權高位的倉位仍在，相信美股升勢將至，但上周新申

領失業人數增加並高於預期可能是本月美股的最大不確定因素。



＊借力打力＊



日本正式放寬容許９６個國家或地區旅行團入境，傳聞台灣也將放寬旅客入境，各國先後希

望借旅遊業刺激經濟，在報復式旅遊消費後的基礎經濟條件能否改善才是各國經濟復甦的支柱。

歐洲央行會議後事先張揚將分別於７月和９月加息０﹒２５％，面對種種不確定因素，歐盟調低

未來兩年的ＧＤＰ增長的同時亦上調通脹預期，市場預期加息周期將伴隨通脹持續一段長時間，

後疫情時期的經濟增長面對諸多不確定因素，投資者要以審慎態度面對市場變化。Ｘｂｏｘ

Ｃｌｏｕｄ Ｇａｍｉｎｇ與三星（５９３０ＫＳ）合作，品牌旗下智能電視將可存取過百款游

戲，這次合作將利好三星智能電視的銷售。



＊死灰復燃＊



上海多區再度進行檢測，民眾對封城封區的憂慮升溫，網傳部分市民開始囤積食物以備不時

之需，加上北京朝陽區出現疑似酒吧群組爆發，內蒙古疫情亦有轉趨嚴峻的情況，國內疫情難以

短期內消除不利對外開放通關和經濟活動回復常態。上周公布的ＣＰＩ數據雖與上月持平但仍遜

預期，可惜ＰＰＩ倒退至６﹒４％，雖然符合市場預期但經濟活動仍然低迷，投資借貸總額雖出

現回升但難以支撐復甦進度，今年國內第三季經濟增長仍然讓人擔心。



＊雪上加霜＊



恒指上周一（６日）高開後已確定是先回收熊證再向下的格局，隨後兩個交易日愈升愈有，

最後在周四（９日）成功突破短期反彈目標位牛證重倉位２２１００點附近再單日轉向，期權購

沽比例維持在６０：４０的比例，牛熊證街貨比例輕微回落至６０：４０，熊證重倉區在

２２５００附近，牛證重倉區在２１２００點附近，大戶會否像上周一樣的取遠不取近是散戶關

心的問題，但再次先大升再回調的概率相信很低，表面看上周恒指收市位的２１８００點離牛熊

證重貨區距離相近，但上周五（１０日）美股大跌，加上ＩＧ周末恆指現貨收報２１３０３點，

差不多可以說是一步到位，至於會否進一步下試１９２００點附近則要看美股本周表現。



＊股票簡評＊



周大福（０１９２９）主要以周大福品牌從事設計、製作、銷售珠寶和鐘錶產品業務，集團

的鐘錶供應商包括ＬＶＭＨ、Ｒｉｃｈｍｏｎｔ、Ｒｏｌｅｘ和Ｓｗａｔｃｈ，集團剛發布的全

年業績顯示周大福的總營收接近９９０億港元，相比去年增長超過４０％，集團解釋是期內黃金

首飾和產品強勁的需求和中國內地的零售網路擴張帶動所致，但有一點投資者要注意的是周大福

的淨利潤約為６９億港元，相比去年約６２億港元同比增長只有約１１％，毛利率亦只有約

２３％較去年同期的２８％遜色，而周大福在２０２１－２２年度中約１１％的增速要遠低於

２０１７－１８年度的３３％，由於２０１７－１８年度並沒有受疫情影響，相反在２０２０－

２１年度的低基數效應下今年的增幅仍然不及２０１７－１８年，這點將是周大福的一大不利因

素。至於鐘錶業務在營業額佔比上並沒有明顯變化，這點和其他同業有所不同，而珠寶鑲嵌，鉑

金和Ｋ金首飾業務的營業額佔比則持續縮小，黃金首飾和產品在２０２１－２２年度大幅增長的

原因主要是周大福傳承系列的銷售繼續取得成功，但有食老本的感覺，如果傳承系列增長放緩的

話，集團的利潤將受大幅影響。

還有周大福的國內銷售主要以加盟店為主，在同店銷售連年出現下滑的情況下，要維持業績

就只有繼續擴展銷售網絡，但今年國內銷費不濟和經濟受疫情打擊，大幅度擴大銷售網絡的可能

性不大，加上人民幣匯價走軟，相信周大福明年的業績將會出現明顯倒退，最後一提集團的公眾

持股量不多，股價容易出現乾升乾跌的情況，投資者應趁現價沽出，目標買入價在１１元附近。

《資深市場人士戴名》



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