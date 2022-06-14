【香港政情】蕭澤頤：慶回歸安保工作總動員，反恐熱線收逾千訊息

《經濟通通訊社１４日專訊》警方本月８日開設「反恐舉報熱線６３－６６６－９９９」。

警務處處長蕭澤頤表示，截至昨晚，熱線收到逾１１００個訊息，當中有信息需要跟進。他呼籲

市民若發現可疑人物或情況，可聯絡警方。



＊中區槍擊案不影響慶回歸安保工作＊



他表示，中區槍擊案當中涉及槍械的流向，是現時警方的調查重點。懸紅２５萬元緝兇是希

望鼓勵警民合作，又強調這宗案件不影響七一慶回歸的安保工作。

他提到將有一連串慶祝七一回歸活動，警方已成立不同小組，並會進行情報搜集工作，確保

活動可以安全有序地進行，警方將總動員出動，不會掉以輕心。至於領導人來港暫無新消息公布

。



＊首４個月已在北區進行５４次掃蕩三合會行動＊



他指，今年首４個月本港整體罪案數字為１９３７９宗，較去年同期下跌６８６宗，當中謀

殺、詐騙等罪案則有上升。對於有區議員反映政府發展北部都會區，令區內有關土地發展衍生的

罪案增加。他稱警方一直關注土地的爭拗問題，特別是涉及三合會的活動。打擊三合會是警隊首

要行動項目之一，警方今年首４個月在北區進行了５４次掃蕩三合會的行動，幾乎不足３日進行

一次，而且會加強情報主導工作。（ｃｌ）

