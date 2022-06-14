《經濟通通訊社１４日專訊》港府在第二階段電子消費券中加入新限制，永久離港或有意圖
永久離港人士不合資格領取。政府表示，判斷途徑包括會與積金局核對名單，即以永久離港原因
申請提早領取強積金的人士，政府會向不合資格人士發出訊息通知，如果有人不同意可以提出覆
核。
在新條件下，透過不同計劃來港的專才或企業家、來港升學的人士，可獲發半額消費券，惟
外傭不受惠，當局解釋須考慮財政承擔等因素。（ｃｌ）
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14/06/2022 13:55
【紓困措施】港府將與積金局核對名單，通知不合格領取消費券人士
《經濟通通訊社１４日專訊》港府在第二階段電子消費券中加入新限制，永久離港或有意圖
永久離港人士不合資格領取。政府表示，判斷途徑包括會與積金局核對名單，即以永久離港原因
申請提早領取強積金的人士，政府會向不合資格人士發出訊息通知，如果有人不同意可以提出覆
核。
在新條件下，透過不同計劃來港的專才或企業家、來港升學的人士，可獲發半額消費券，惟
外傭不受惠，當局解釋須考慮財政承擔等因素。（ｃｌ）
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