【香港政情】林鄭：本港無必要改變聯匯制度，美國制裁是欺凌恐嚇

《經濟通通訊社１４日專訊》即將卸任的行政長官林鄭月娥接受《彭博電視》訪問時表示，

香港要實現防疫清零非常困難，很遺憾當初沒有更大力地推動疫苗接種。她認為酒店隔離政策削

弱了香港作為國際金融中心之地位，惟目前並不支持居家隔離。

她表示，香港無必要改變與美元掛勾的聯繫匯率制度，又形容美國的制裁是欺凌和恐嚇。

她提到雖然面臨專業人士短缺的問題，但香港仍然具有吸引力。（ｃｌ）（ｚｚ）

