【外圍經濟】特斯拉解僱新加坡地區經理

《經濟通通訊社１４日專訊》特斯拉行政總裁馬斯克早前指公司需要裁員約１０％，但其後

又改口指員工總數將會增加。不過，有消息指特斯拉解僱了其新加坡地區經理

Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｂｏｕｓｉｇｕｅｓ。

Ｂｏｕｓｉｇｕｅｓ周日在領英發帖指，公司下令裁員１０％，他的角色已被取消。據資料

顯示，他於去年６月入職。

據美國證監會資料，特斯拉現時聘用大約１０萬名員工。（ｒｃ）

