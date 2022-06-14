《國企紅籌》東莞農商行（９８８９）全贖４０億人幣二級資本債券

《經濟通通訊社１４日專訊》東莞農村商業銀行（０９８８９）公布，已行使贖回權，全額

贖回總值４０億元人民幣的二級資本債券。

該集團指，於２０１７年６月９日在全國銀行間債券市場發行４０億元人民幣的１０年期二

級資本債券，根據該債券相關條款規定，設有發行人贖回選擇權，該行有權在該債券第五個計息

年度的最後一日，即本月１２日按面值贖回該債券。（ｗｈ）

