【企業盈警】ＥＰＳ創健科技（３８６０）料年蝕最多１４００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》ＥＰＳ創健科技（０３８６０）公布，預期截至３月３１日止

年度虧損１２００萬元至１４００萬元，而去年度溢利約６５０萬元。

該集團指，該虧損主因新藥開發項目研究費用，以及去年１０月成立的新藥研發公司產生一

定勞動力成本和許可獲取成本。儘管如此，該集團認為財務狀況依然強勁。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

