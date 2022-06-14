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14/06/2022 07:53

【企業盈警】ＥＰＳ創健科技（３８６０）料年蝕最多１４００萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》ＥＰＳ創健科技（０３８６０）公布，預期截至３月３１日止
年度虧損１２００萬元至１４００萬元，而去年度溢利約６５０萬元。
　　該集團指，該虧損主因新藥開發項目研究費用，以及去年１０月成立的新藥研發公司產生一
定勞動力成本和許可獲取成本。儘管如此，該集團認為財務狀況依然強勁。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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