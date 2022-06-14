【企業盈警】廣聯工程（１４１３）料全年少賺至最多３０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》廣聯工程控股（０１４１３）公布，預期截至３月３１日止年
度純利下跌至介乎約２０００萬至３０００萬元，而去年度剔除非經常性上市開支盈利約
４５４０萬元。
該集團指，預期純利減少主因原材料價格上漲導致銷售成本增加及１月以來第五波疫情導致
項目計劃延期致使業務毛利率下降。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
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