《國企紅籌》招商局商託（１５０３）２７億人幣購京物業逾４６％

《經濟通通訊社１４日專訊》招商局商業信託（０１５０３）公布，斥２７億元（人民幣．

下同）收購持有北京招商局航華科貿中心一籃子物業的公司５１％股權，實益擁有物業

４６﹒４１％股權。

該集團指，收購物業分布５幢寫字樓多個商業單位和５２８個車位等，總樓面面積約

４﹒８４萬平方米，於３月３１日出租率６６﹒４％，每月租金８８６萬元，物業的總估值師戴

德梁行評估有關物業估值為２７﹒３億元。至於持有該批物業的公司去年虧轉盈約５４５１萬元

，收入１﹒１９億元。



＊預期提升每單位基金分派＊



招商局商業信託用新融資所提取現金撥付代價，交易完成後資本負債比率預期由２９﹒２％

增至約３３﹒１％，而收購預期將提升每單位基金分派，公平市場價值預期將增４０％，總資產

超過１００億元，而物業大型裝修及翻新大部分於去年底完成，餘下工程升級預計於上半年完成

，而平均租金低於市場租金，超過５０％的租約將於２０２４年到期，可能導致租金於首個新租

賃周期後上升，並帶來更高收益。招商局商業房託基金保留購買有關物業餘下４９％權益的優先

購買權。（ｗｈ）

