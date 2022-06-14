【大行炒Ｄ乜】新東方上日揚逾１３％，摩通升七成三目標至１９元

《經濟通通訊社１４日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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新東方 摩通 １１﹒００→１９﹒００ 中性→增加比重 １４﹒４８
（０９９０１）
新東方在綫 大和 維持３﹒３０元 維持跑輸大市 ８﹒７２
（０１７９７）
中教 瑞信 維持１２﹒００ 維持跑贏大市 ７﹒４８
（００８３９）
招商證券 維持１１﹒００ 維持買入
中遠海控 瑞信 ２１﹒００→１４﹒８０ 跑贏大市→中性 １２﹒７４
（０１９１９）
海豐國際 瑞信 ４５﹒００→３８﹒００ 維持跑贏大市 ２６﹒２５
（０１３０８）
九毛九 富瑞 首予２０﹒５０ 首予買入 １７﹒０８
（０９９２２）
泡泡瑪特 富瑞 首予４１﹒６０ 首予買入 ３３﹒９０
（０９９９２）
普拉達 高盛 ５１﹒２０→４６﹒６０ 買入→中性 ４４﹒２５
（０１９１３）
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表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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嗶哩嗶哩 摩通 １４７﹒００→１９５﹒００ 維持中性 １９６﹒９０
（０９６２６）
舜宇 麥格里 １１１﹒１→８６﹒６ 中性→跑輸大市 １１４﹒９０
（０２３８２）
蔚來 麥格里 首予２１５﹒００ 首予跑贏大市 １３９﹒９０
（０９８６６）
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（ｅｒ）
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