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14/06/2022 08:27

【大行炒Ｄ乜】新東方上日揚逾１３％，摩通升七成三目標至１９元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　新東方　　　　摩通　　　１１﹒００→１９﹒００　中性→增加比重　１４﹒４８
　　（０９９０１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　新東方在綫　　　大和　　　　　維持３﹒３０元　　　維持跑輸大市　　８﹒７２　
　　（０１７９７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　中教　　　　　瑞信　　　　　維持１２﹒００　　　維持跑贏大市　　７﹒４８　
　　（００８３９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　招商證券　　　　維持１１﹒００　　　　維持買入　　　　　　　　
　　　中遠海控　　　　瑞信　　　２１﹒００→１４﹒８０　跑贏大市→中性　１２﹒７４
　　（０１９１９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　海豐國際　　　　瑞信　　　４５﹒００→３８﹒００　維持跑贏大市　　２６﹒２５
　　（０１３０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　九毛九　　　　富瑞　　　　　首予２０﹒５０　　　　首予買入　　　１７﹒０８
　　（０９９２２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　泡泡瑪特　　　　富瑞　　　　　首予４１﹒６０　　　　首予買入　　　３３﹒９０
　　（０９９９２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　普拉達　　　　高盛　　　５１﹒２０→４６﹒６０　　買入→中性　　４４﹒２５
　　（０１９１３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　嗶哩嗶哩　　　　摩通　　　１４７﹒００→１９５﹒００　　維持中性　　　１９６﹒９０
（０９６２６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　舜宇　　　　　麥格里　　　１１１﹒１→８６﹒６　　　中性→跑輸大市　１１４﹒９０
（０２３８２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　蔚來　　　　　麥格里　　　　首予２１５﹒００　　　　首予跑贏大市　　１３９﹒９０
（０９８６６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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