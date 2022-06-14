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14/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒２億人幣，買美團沽中芯

　　《經濟通通訊社１４日專訊》昨日（１３日）恒指低開６４３點，報２１１６２點。最高跌
４８６點報２１３２０點，最低跌８１２點報２０９９３點。恒指收報２１０６７點，跌７３８
點或３﹒３９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６６﹒２億元人民幣，增加２８﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出最
多的依次是中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪電子（００２８５）。
　　主板成交１５９３﹒９２億元減少１１﹒６％。其中港股通成交３６４﹒５億元，佔總成交
２２﹒９％。
　
＊四藍籌新貴獨中芯保不失＊
　
　　恒指服務公司於５月２０日季檢後，宣布加入４隻藍籌新貴，分別是東方海外
（００３１６）、中升集團（００８８１）、中芯國際及中國宏橋（０１３７８）。四隻藍籌新
貴今天開市皆跌。收市中國宏橋跌３﹒６％，報９﹒３元；；東方海外跌１﹒８％，收報２３１
元；中升跌２﹒６％，收報５８﹒４元，中芯最低曾跌至１８﹒２元，但收市重上１８﹒８６元
，無升跌。　　　
　　美團跌６﹒４６％報１８８﹒２元，北水淨買入６﹒３億元；騰訊控股跌４﹒８９％報
３７７元，北水淨買入５﹒７億元；協鑫科技升０﹒６％報３﹒３５元，北水淨買入５﹒４億元

　　中芯國際無升跌報１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒８億元；藥明生物跌５﹒８％報６５元，
北水淨賣出１﹒１億元；比亞迪電子跌４﹒１％報１９﹒６４元，北水淨賣出４４００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒３３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒７０
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　５﹒３６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　４﹒９９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－１﹒８４
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒０９
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　　　－０﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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