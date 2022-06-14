【新冠肺炎】全球疫情簡訊：台灣入境檢疫改３＋４，英國病例再升

《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５４１，１１４，１３６人，每日新增確診人數４９４，００３人，台灣自明天（１５日）起對

航班旅客的居家檢疫，將從７天減為３天，並進行４天自主防疫；入境人數初期以每周２﹒５萬

人次為原則。英國確診病例兩個月來首次上升，專家警告未來可能會進一步飆升。

治癒人數５１６，４６６，８７７人，死亡６，３３２，６８２人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞洲

印度 ４３２３６６９５ ４６９１ ４２６６１３７０ ５２４７７７

韓國 １８２３９０５６ ９７６８ １８０２８８９９ ２４３９０

土耳其 １５０７２７４７ － １４９７１２５６ ９８９６５

日本 ９０６２６４８ １０２０４ ８８８００４９ ３０９２３

伊朗 ７２３３８８０ １９２ ７０５９２５３ １４１３５２

印尼 ６０６１０７９ ５９１ ５８９９５０１ １５６６５２

馬來西亞 ４５２８３９０ ２０９２ ４４７００６７ ３５７１６

泰國 ４４８８４９７ １８３３ ４４３６６８４ ３０３７１

菲律賓 ３６９３６０８ ３８６ ３６３００５０ ６０４６１

中國台灣 ３００３５０１ ６６１３８ １５５４０８４ ４４０３

伊拉克 ２３３００４９ ２３６ ２３０３３５７ ２５２２３

孟加拉國 １９５４２４３ １２８ １９０５３３７ ２９１３１

巴基斯坦 １５３１３２５ ５４ １４９６１２３ ３０３８１

新加坡 １３４３６４５ ２３８９ １２６３６５３ １３９８

沙特阿拉伯 ７７８９８３ １１８８ ７６０４９０ ９１７５

中國內地 ２２４９７７ ９５ ２１８８３２ ５２２６

歐洲

法國 ２９８５８３９３ ８４７４ ２９２４２５２４ １４８８４１

德國 ２６８８６４４７ ３８６６４ ２５９９９１００ １４０２１３

英國 ２２４１０５８３ ２８２３１ ２２０４５３８９ １７９２７４

俄羅斯 １８３８２３８０ ２７９７ １７８０１５６９ ３８０１３７

意大利 １７６６４０４３ １０６６８ １６８７９６８３ １６７４３２

西班牙 １２４７８９９４ － １１９３９３２２ １０７１０８

美洲

美國 ８７４２４８４６ １０３１４３ ８３２４５７９８ １０３６０８４

巴西 ３１４９７０３８ ４０１７３ ３０２１９２３６ ６６８２３０

阿根廷 ９３１３４５３ ３６８３５ ８８９５９９９ １２８９９４

墨西哥 ５８２５５３２ １６８８ ５０９２９０１ ３２５２０５

加拿大 ３８９９４９３ ２０４３ ３５４６４３６ ４１５２７

智利 ３８２９１１９ ９１１０ ３５４２７８７ ５８１０９

非洲

南非 ３９７９１２６ ５３６ ３８５６９５７ １０１５０９

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １４４３６５７２１ １１１６５６ １３４１７７９８９ １６１６８６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

