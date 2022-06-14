《日入而息》金管局再入市捍衛聯匯，周四起入酒吧須出示快測證明

《今天重點》

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林鄭稱公務員薪酬調整有爭議，下屆政府處理較適合；本屆政府行會召開２２０次會議，感謝行

會成員；疫情反彈惟將竭盡全力創造領導人訪港條件；無必要改變聯匯制度，美國制裁是欺凌恐

嚇

金管局入市承接４３﹒９６億港元沽盤；金管局表示５月外匯基金境外資產減少８６億元

社距措施延長１４日，周四起顧客入酒吧須快測證明；陳肇始稱第五波反彈，預計本月內新增個

案達到四位數；醫管局表示疫情有反彈趨勢，每日預留數百隔離病床

本港新增７５２宗確診，再多１名患者離世；增２５宗疑ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１０宗源頭

未明；學校呈報１３４宗陽性，涉１０３學生及３１名教職

快狗打車（０２２４６）毛利率控制於特定水平，未來重點拓東南亞；傳快狗打車國際配售已獲

足額認購

美國擬立法阻止對華投資，外交部表示美方政客畫地為牢

澳總理籲中國取消制裁，中國外交部表示澳方應相向而行

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《即日市況》

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恒指全日高收不足１點報２１０６７，科指低收２點報４５９５

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《深滬股市》

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滬指早段急跌尾盤拗腰升１％收市，券商保險暴升救市

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《美元匯價》

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考慮維持逢低買入美元的策略

歐元最新報１﹒０４３７╱４１，日圓最新報１３４﹒２８╱３１

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《公司業績》

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興勝創建（００８９６）年度溢利按年跌４３﹒９％，派息５仙

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《公司資訊》

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快狗打車（０２２４６）毛利率控制於特定水平，未來重點拓東南亞；傳快狗打車國際配售已獲

足額認購

蔚來（０９８６６）將於明日舉辦產品發布會

國泰（００２９３）５月載客按年升１﹒４倍，料上半年綜合虧損按年減少

中生製藥（０１１７７）１類新藥「ＴＱＣ２９３８」注射液獲批臨床試驗

基滙資本完成收購越南胡志明市西貢高新區地皮

盛業（０６０６９）出售應收帳款料錄收益３５０萬元人民幣

平保（０２３１８）首５月保費收入按年升０﹒９％至３６４２億元人民幣

萬隆控股（０００３０）與大麻公司訂立戰略合作框架協議

永利澳門（０１１２８）獲控股股東提供最多５億美元循環貸款融通

工行（０１３９８）全額贖回２００億元人民幣次級債券

新地（０００１６）白石角項目周六第三輪銷售，折實６１０萬起

三葉草生物（０２１９７）治療血小板減少症藥物完成一期臨床首例給藥

新世界（０００１７）捐贈平台推出捐款計劃，捐款滿１００元可申請免稅收據

澳能建設（０１１８３）子公司獲委任為Ｉ－Ｃｈａｒｇｉｎｇ獨家分銷商

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《國企紅籌》

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潤電（００８３６）５月附屬電廠售電量按年跌１５％

南航（０１０５５）５月旅客周轉量跌近６９％

航天控股（０００３１）現階段無法評估訴訟對公司的財務影響

中國核能科技（００６１１）附屬租深圳南山區一辦公室單位

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《中國要聞》

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惠譽預計今年中國ＧＤＰ增３﹒７％，下半年開始復甦

雙語帶貨火速出圈，新東方旗下直播公司成立多個分支

中證監否認要求外資投行高層減薪，稱未曾召開過會議

銀保監表示從未設立「官方回款」、「清退回款」等渠道

曠視科技首席科學家孫劍因突發疾病身亡，年僅４５歲

北京信托遭罰１５０萬元，固有貸款管理違反審慎經營

長三角試點提取公積金支付異地房租

發改委已下達１４億中央預算內投資支持冷鏈物流項目

首五月全國ＦＤＩ同比增２２﹒６％至逾８７７億美元

上海５月ＣＰＩ漲４﹒６％高全國水平，食品漲１９％

內地煤炭電力保供加碼，惟機構料部分地區存用電缺口

人行續１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

南航、國航等多家航空公司恢復及增開國際航班

長沙啟第二批集中供地，１９地塊總起始價１５８億元

官媒表示內地前四月用電量增量近六成來自新能源發電

農業銀行發放內地首筆數字人民幣普惠貸款１５０萬

華為與奇瑞、江淮、極狐汽車合作智選車業務

首季評級機構債券評級無正面調整，負面調整同比增長

中原銀行前董事長被雙開，被指違法放貸數額特別巨大

銀行存戶被派紅碼阻維權，河南政府濫用健康碼惹民憤

許家印被廣東省河南商會推舉為永遠名譽會長

中國人在馬拉維拍片侮辱黑人，使館稱已打擊類似活動

內地汽柴油價格年內第十漲，上調３９０元和３７５元

國務院表示支持粵港澳三地機構於南沙設人幣海外投貸基金

建行成為上期所商品互換指定存管銀行

珠江流域形成較大洪水，國家水利部發三級防禦預警

惠譽維持中國房地產開發商「惡化」的行業前景

上海閔行區原副區長鄭文斌被開除黨籍和公職

房地產藍皮書預計內地今年房屋銷售均價漲２﹒８％

一季末金融業總資產增８﹒７％，證券業負債增逾兩成

內蒙專營店內電動車起火致兩死，華為表示起火前無異常

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１５％，報１６０４７﹒３７點

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《其他消息》

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公務員薪酬調整留待下屆政府處理，工會冀別拖延太耐

林鄭稱公務員薪酬調整有爭議，下屆政府處理較適合；本屆政府行會召開２２０次會議，感謝行

會成員；疫情反彈惟將竭盡全力創造領導人訪港條件；無必要改變聯匯制度，美國制裁是欺凌恐

嚇

梁振英稱外國勢力如細菌扭曲《基本法》初衷

疫情反彈或影響領導人訪港，傳林鄭餞別午宴有變數

蕭澤頤稱慶回歸安保工作總動員，反恐熱線收逾千訊息

馬道立稱普通法制度可跨越２０４７年

傳將任財政司副司長，黃偉綸指若有合適崗位會接受

李家超稱設立民政及青年事務局專注推動青年發展

金管局表示５月外匯基金境外資產減少８６億元；金管局入市承接４３﹒９６億港元沽盤

支付寶表示有競爭才有進步，將增加消費券優惠吸客

港府將與積金局核對名單，通知不合格領取消費券人士

港府本月下旬將陸續向跨境貨車車主發放１萬元補貼

私隱專員表示不鼓勵物管人員強制抄下訪客身份證號碼

蕭澤頤稱本港治安穩定，首４月罪案按年跌逾３％

八達通推２﹒５億元現金獎賞，達成消費目標最高可獲２００元

第二季香港出口指數按季升至３０﹒９，一年以來首升

經絡表示加息影響，Ｈ按下半年或觸及２﹒５厘封頂水平

深股通額度全日用２１億元；滬股通額度全日用５０﹒５億元，外資流入３９﹒５億元

九巴７﹒１推四重優惠，月票買三送一，長者免費乘過海後路段

故宮文化博物館門票開售，進購票網站需輪候一個多小時

李嘉誠基金會捐４２０萬予教大，推第二階段人工智能素養項目

梁唐青儀任發起人「齊惜福」遭入稟小額錢債追討２１﹒７萬元

渣打利園財富管理中心開幕，設大灣區理財中心提供跨境理財服務

珍寶海鮮舫今日離港，將移往東南亞維修，市民不捨拍照道別

香港仔飲食集團表示珍寶海鮮舫移離香港，４６年來締造美好集體回憶

畢馬威中國料本港銀行淨息差改善，今年收入或於呈現升勢；本港未見大幅加息動機，銀行審批

貸款態度謹慎

調查指３８％僱主未來三個月增聘人手，資訊科技業最缺人

貿發局表示加息及人幣眨值利好香港出口商，料下半年出口強勁反彈

必嘉坊．曦匯周六首輪銷售，折實入場４６７萬元

戴德梁行料年底樓價按年增不多於３％

深水埗「喜．揚」本周六首輪銷售３２伙

第六期活化歷史建築夥伴項目公布，景賢里活化為健康生活地標

警方呼籲市民留意騙徒假冒國安來電

通訊局暫時吊銷１６２８電訊公司之服務營辦商牌照

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《內房困局》

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融創逾１４億債券成功展期兩年，境內債幸免首度違約

遠洋集團５０億售北京辦公樓項目股權，平安人壽接手

陽光城１５億售眾泰小鎮項目，兼成功轉移３３億負債

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《大國博弈》

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澳洲總理表示中國需解除對澳制裁以改善兩國關係

澳總理籲中國取消制裁，中國外交部表示澳方應相向而行

美國擬立法阻止對華投資，外交部表示美方政客畫地為牢

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《新冠肺炎》

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本港新增７５２宗確診，再多１名患者離世；增２５宗疑ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１０宗源頭

未明

學校呈報１３４宗陽性，涉１０３學生及３１名教職員

社距措施延長１４日，周四起顧客入酒吧須快測證明

上海昨新增１７例新冠陽性感染者，一地升中風險地區；上海閔行周六將繼續開展全區全員常規

核酸篩查

何栢良稱即使單日個案破千仍有條件與內地商討通關

全國昨增本土陽性１２７宗，北京封停三里屯娛樂餐飲

北京對全市娛樂場所大檢查，天堂超市酒吧被立案調查

北京新增７４宗本土感染，三里屯酒吧停業

台灣新增６﹒６萬宗本土確診，陸委會主委邱太三確診

孫春蘭調研北京疫情：盡快控制疫情擴散蔓延

林鄭稱個案升仍未威脅醫療系統，６月底不會放寬措施

澳門４００人以下餐飲聚會可豁免核酸檢測

香港投資基金公會敦促李家超取消入境隔離安排

醫管局表示疫情有反彈趨勢，每日預留數百隔離病床

陳肇始稱第五波反彈，預計本月內新增個案達到四位數

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