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15/06/2022 11:22

《出旗制勝－麥穎儀》美國加息憂慮下，科網股提振港股喘定回升

　　《出旗制勝》美國聯儲局將於明日（１６日）凌晨公布議息結果，上周五（１０日）美國公
布５月份消費者物價指數（ＣＰＩ），數據較去年同期大升８﹒６％，為４０年來新高。多間大
行預測及芝加哥商品交易所美國利率期貨數據表示，加息７５個點子的機會率超過９成。加息陰
霾下，美股三大指數顯著下跌，拖累恒指周一裂口下挫逾７００點，惟恒指上日（１４日）低開
後逐步收復跌幅，今日（１５日）更能喘定回升，表現強勢，暫升超過２６０點。投資者如看好
恒指，或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際槓桿１０﹒４倍，引伸波幅
２６﹒４％，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽
１７１５２，行使價１８６００點，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅３２﹒８％，換股比率
８６００兌１，２０２２年１０月２８日到期。
　　在科網股中，上月整體走勢偏強的美團（０３６９０）在重返２００元之上後遇到阻力，股
價在９日見高位２１１﹒６元後回調，周二最低見１８３元，其後有所回升，收報１９４﹒４元
升３﹒３％，有望於月初上升裂口約１８３－１８７元水平逐步建立支持。美團同時亦為周一及
周二港股通資金淨流入之冠，兩日合計北水淨流入逾１８億元。而今日美團股價再次試探２００
元關口，最高暫見２０２﹒８元，一度升逾４％。投資者如看好美團，或可留意美團購
１７９３１，行使價２５０元，實際槓桿４﹒７倍，引伸波幅６１﹒４％，換股比率１００兌１
，２０２２年１０月２８日到期；如看淡，或可留意美團沽２６５８０，行使價１６０元，實際
槓桿３﹒９倍，引伸波幅７１％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２９日到期。
　　連日逆市走軟的滙豐（００００５）周二見反彈，收報４９﹒５５元升１﹒７％，惟仍處於
５０元心理關口及多條長短期平均線之下。輪證資金流方面，根據Ｃｉｔｉ　Ｆｉｒｓｔ網站資
料，６月８日至１４日累計５天資金流樂觀比例達８：２，樂觀資金流接近４０００萬，投資者
傾向買入看好產品部署反彈，或沽出看淡產品鎖定獲利。投資者如看好滙豐，或可留意滙豐購
１６１６５，行使價５４﹒９元，實際槓桿１１倍，引伸波幅２８﹒５％，換股比率１０兌１，
２０２２年１０月２８日到期；如看淡，或可留意滙豐沽１１４４３，行使價４０﹒８８元，實
際槓桿８﹒５倍，引伸波幅３５﹒５％，換股比率１０兌１，２０２２年９月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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