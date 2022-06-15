《運籌帷幄－梁業豪》為何港股不跟隨美股大跌？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於向好和向淡。再次證明，美股於紐約市的表現雖對其後港股開市後的走勢有影

響，卻不一定會於港股的收市升跌幅上反映出來。正確的分析方法，為將港股收市位與上日收市

位作比較，同時將兩個時間的美指期貨價位作比較；這樣，才可以正確地比較兩個市場的強弱勢

。此外，若加上兩者歷史波幅的表現，做法會更為專業。因此，大家以後不要再被美股的收市幅

度影響應市心情了。

昨天（１４日）恒指收市時的升幅不大，亦總算成功轉跌為升；於近日美股走勢顯著向淡的

環境下，已屬非常難得。開市前筆者已於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內特別提醒大家，恒指

不會跟隨美股大跌，但早市初段有可能較合理跌幅的２００多點略大，然後掉頭回升。筆者相信

，美股跌勢喘定後，港股將可顯著回升，美股回升時，港股的升幅會更大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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