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即市新聞

15/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》備慌．備跌．免輸銀

　　《缸邊隨筆》昨日（１４日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：４；下跌板塊：２９。

　　至４：３０收，上升板塊：１３；下跌板塊：２０。

　　前市恒指收：２１０６７﹒５８。

　　昨市恒指收：２１０６７﹒９９；升０﹒４１。

　　前市期指收：２０８８３。

　　昨市期指收：２０９０５，升１８。

　　前市低水：１７５；昨市低水：１６３。

　　前市大市成交：１５９３﹒９２億元。

　　昨市大市成交：１３３０﹒４７億元，減２６３﹒４５億元。

　　前市期指成交：１２０８６７張。

　　昨市期指成交：１１０８５０張，減１００１７張。

　　五、六十年代，中國有口號：「備荒、備戰、為人民」。昨日港股先低後高，充分表現出：
「備慌、備跌、免輸銀」。

　　上周五，市場不備，結果被美５月通脹突襲，環球股市大跌。痛定思痛，環球股市，包括港
股的投資者，均汲取輸銀的教訓。昨先跌，將風險一再排出，安心了，再緩步回升，但仍未敢大
升。

　　昨日，外媒紛唱美儲局會於明日（港周四凌晨）公布加息７５點子，以至１００點子。市場
充分接收這個警報，繼續排「洪」（危險），所以上午時，港股的３３個板塊，只得４個板塊仍
升，２９個板塊下跌。但到收市上升板塊已增至１３塊、下跌板塊則縮減至２０塊，反映投資者
對排「洪」工程已感滿意，以迎接明天美儲局加息之舉。

　　昨文《反艇》有如下估計：

　　「假如美儲局果加７５點子息，市場會插幾多？估計不多，因為大家都早消化了這消息。

　　如美儲局加多於７５點子息，市場會跌一跌，然後回彈。

　　如美儲局只加５０點子息，市場會Ｈａｐｐｙ，市應彈，彈幾多？要看這兩天來投資者為加
７５點子息做了幾多準備，是偷雞式準備還是全心全意地準備。準備愈足，反彈力度愈足。」

　　港股有哪些板塊可能已做足備戰？從昨日港股升跌板塊中尋啟示：

　　上午上升的板塊有４：

　　紙及林業產品、電訊服務、銀行、鐘錶珠寶。

　　下午上升的板塊有１３：

　　除上午的４個板塊外，尚加入：酒店餐飲及休閒、煤炭、公用事業、保險、其他金融、紡織
、服裝及配飾、其他綜合企業、汽車。

　　到今天，會有幾多的板塊排「洪」完成，加入到上升行列？希望有。《資深投資者　石鏡泉

　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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