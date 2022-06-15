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15/06/2022 09:05

《專家之言－何志銘》美再現經濟衰退先兆，港股走勢視乎議息結果

　　《專家之言》美國通脹失控，數字逾４０年新高，引發聯儲局加息步伐或更「鷹」，市場普
遍預期聯儲局將推高加息預期至０﹒７５％，另外，近日美國兩年期債息曾漲逾１６點子，升穿
３﹒２厘，並刷新２００７年以來最高水平，短暫高於１０年期債息，為今年４月後再次出現「
倒掛」現象，被視為美國經濟將踏入衰退前先兆。

＊留意鮑威爾言論及俄烏戰事，２０３１１點不容有失＊

　　數據方面，周三中國將公布５月工業生產，年率跌幅料由２﹒９％收窄至１％，年率升幅料
由４％收窄至３﹒１％。美國公布５月出口物價，月率升幅料由０﹒６％擴大至１﹒３％，５月
進口物價月率料由持平升上１﹒１％，年率升幅料由１２％擴大至１２﹒２％。港股短線走勢仍
待議息結果及聯儲局主席鮑威爾議息後的言論，當然仍要留意俄烏戰爭之最新發展情況。港股
２１０００點可否穩企仍未可太早下判斷，而下方支持位為恒指由５月１０日至６月９日反彈浪
中的０﹒６１８倍，回調目標２０３１１點不容有失。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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