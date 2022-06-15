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即市新聞

15/06/2022 17:00

《盤後部署》中國經濟數據帶動大市表現，惟內房股後市仍難樂觀

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局正進行貨幣政策會議，隔晚美股進一步下跌反映市
場對激進加息的恐懼。港股未受外圍弱勢拖累，恒指於２０天線見支持，今早高開４３點報
２１１１１點。
　　開市早段大市維持爭持狀態，上午１０點後內地公布多項經濟數據，市場以此作為過去一個
多月以來，密集式出台刺激經濟措施的成效指標，其中５月工業生產按年升０﹒７％，好過預期
的跌０﹒９％；５月零售銷售按年跌６﹒７％，降幅低過預期的跌７﹒１％；首五個月房地產開
發投資為５２，１３４億人民幣，按年減少４％，低過預期的減少４﹒４％。
　
＊內房內險攜手造好＊
　
　　總結三大指標經濟數據皆優於預期，市場憧憬刺激經濟措施初見成效，經濟有望回穩向上，
各板塊於數據公布後見明顯買盤湧入。內房股由中海外（００６８８）及碧服（０６０９８）等
藍籌領頭造好，兩股分別收升３﹒７１％，報２２﹒３５元；及升６﹒２３％，報２９﹒８５元

　　另外與內房關係密切的內險股同步向上，平保（０２３１８）盤中升勢強勁，午後曾升逾
９％，事隔逾月重返５０元水平，收報５０﹒５５元，升８﹒０１％。國壽（０２６２８）亦升
５﹒３３％，報１２﹒６４元；太保（０２６０１）升７﹒４３％，報１８﹒２２元。
　
＊恒指升近１０天線後回吐＊
　
　　零售銷售好過預期亦刺激汽車股炒高；理想汽車（０２０１５）升４﹒９５％，報
１２９﹒４元；小鵬汽車（０９８６８）升６﹒６３％，報１０６﹒１元；吉利（００１７５）
升３﹒５６％，報１５﹒１４元。匯證上調比亞迪（０１２１１）目標價至４０７元，惟股價高
位遭受獲利盤沽壓，收報２９５﹒８元，跌２﹒６３％。
　　恒指午後曾高見２１４３１，惟十天線前稍見阻力後回吐，最終收報２１３０８，升２４０
點或１﹒１４％，主板成交回升至１４９０﹒６５億元。國指收報７４５２，升１１９點或
１﹒６３％。科指收報４７０３，升１０７點或２﹒３５％。
　　Ａ股同樣造好；上證綜合指數報３３０５，升１６點或升０﹒５０％，成交６２１９﹒７３
億元人民幣；深證成分指數報１２１３７，升１１３點或升０﹒９５％，成交６７６７﹒６８億
元人民幣。
　
＊恒指牛證重貨區２０４００涉逾千張期指＊
　
　　大市總成交昨日稍為回落至不足１４００億元後，今日即重上接近１５００億元，為後市打
下強心針。隔晚美股未見回升，但外資持續湧中概股，押注中國經濟改善，阿里、京東、百度等
科技股升逾６％，理想及蔚來更分別升近１１％及逾１６％，而今早公布的經濟數據亦引證市場
信心非虛。
　　然而須要留意，上日恒指牛熊證街貨分布圖顯示，最多新增及最重貨區都為牛證於
２０４００至２０５００區間，涉及１０６２張對應期指，短期下殺誘因仍大，目前不宜過分樂
觀、大舉入市，分段入市或較佳。
　　儘管內房股今日因房地產開發投資總值減幅小過預期而向上，但要注意銷售數字仍是主導業
績的重要一環，早前多家內房公布５月銷售數字仍不理想，故部署內房股時不應只按消息跟隨入
市。（ｈｃ）

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