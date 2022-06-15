《盤後部署》中國經濟數據帶動大市表現，惟內房股後市仍難樂觀

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局正進行貨幣政策會議，隔晚美股進一步下跌反映市

場對激進加息的恐懼。港股未受外圍弱勢拖累，恒指於２０天線見支持，今早高開４３點報

２１１１１點。

開市早段大市維持爭持狀態，上午１０點後內地公布多項經濟數據，市場以此作為過去一個

多月以來，密集式出台刺激經濟措施的成效指標，其中５月工業生產按年升０﹒７％，好過預期

的跌０﹒９％；５月零售銷售按年跌６﹒７％，降幅低過預期的跌７﹒１％；首五個月房地產開

發投資為５２，１３４億人民幣，按年減少４％，低過預期的減少４﹒４％。



＊內房內險攜手造好＊



總結三大指標經濟數據皆優於預期，市場憧憬刺激經濟措施初見成效，經濟有望回穩向上，

各板塊於數據公布後見明顯買盤湧入。內房股由中海外（００６８８）及碧服（０６０９８）等

藍籌領頭造好，兩股分別收升３﹒７１％，報２２﹒３５元；及升６﹒２３％，報２９﹒８５元

。

另外與內房關係密切的內險股同步向上，平保（０２３１８）盤中升勢強勁，午後曾升逾

９％，事隔逾月重返５０元水平，收報５０﹒５５元，升８﹒０１％。國壽（０２６２８）亦升

５﹒３３％，報１２﹒６４元；太保（０２６０１）升７﹒４３％，報１８﹒２２元。



＊恒指升近１０天線後回吐＊



零售銷售好過預期亦刺激汽車股炒高；理想汽車（０２０１５）升４﹒９５％，報

１２９﹒４元；小鵬汽車（０９８６８）升６﹒６３％，報１０６﹒１元；吉利（００１７５）

升３﹒５６％，報１５﹒１４元。匯證上調比亞迪（０１２１１）目標價至４０７元，惟股價高

位遭受獲利盤沽壓，收報２９５﹒８元，跌２﹒６３％。

恒指午後曾高見２１４３１，惟十天線前稍見阻力後回吐，最終收報２１３０８，升２４０

點或１﹒１４％，主板成交回升至１４９０﹒６５億元。國指收報７４５２，升１１９點或

１﹒６３％。科指收報４７０３，升１０７點或２﹒３５％。

Ａ股同樣造好；上證綜合指數報３３０５，升１６點或升０﹒５０％，成交６２１９﹒７３

億元人民幣；深證成分指數報１２１３７，升１１３點或升０﹒９５％，成交６７６７﹒６８億

元人民幣。



＊恒指牛證重貨區２０４００涉逾千張期指＊



大市總成交昨日稍為回落至不足１４００億元後，今日即重上接近１５００億元，為後市打

下強心針。隔晚美股未見回升，但外資持續湧中概股，押注中國經濟改善，阿里、京東、百度等

科技股升逾６％，理想及蔚來更分別升近１１％及逾１６％，而今早公布的經濟數據亦引證市場

信心非虛。

然而須要留意，上日恒指牛熊證街貨分布圖顯示，最多新增及最重貨區都為牛證於

２０４００至２０５００區間，涉及１０６２張對應期指，短期下殺誘因仍大，目前不宜過分樂

觀、大舉入市，分段入市或較佳。

儘管內房股今日因房地產開發投資總值減幅小過預期而向上，但要注意銷售數字仍是主導業

績的重要一環，早前多家內房公布５月銷售數字仍不理想，故部署內房股時不應只按消息跟隨入

市。（ｈｃ）

