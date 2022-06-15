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15/06/2022 17:57

《台股攻略－黃振宇》市場觀望議息結果，金融股先跌後升

　　《台股攻略》台股今日（１５日）走勢震盪，電子及傳統產業股一度上升，生物科技股獲資
金追捧，但及後電子及航運股回吐，加權指數最終跌４８點，收１５９９９點，成交金額為
２２３０﹒５３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１３３﹒５３億元。
　　電子權值股方面，台積電收５０９元，跌０﹒８％；台達電、大立光、聯詠及日月光投控沽
壓沉重，均跌超過１％；鴻海、國巨、聯發科、聯電、廣達及友達則逆市上揚，升０﹒１％至
２﹒４％。大價股方面，矽力－ＫＹ重挫近４％，收２４９０元；譜瑞－ＫＹ、力旺及ＡＥＳ－
ＫＹ跌超過３％，亞德客－ＫＹ昨日重回千金股後，今日續升２％；信驊、旭隼及祥碩均升
１﹒４％至１﹒８％。美國、英國、日本及台灣等央行即將公布最新議息結果，金融股先跌後升
，中信金、國票金、上海商銀、安泰銀、旺旺保及新產等均升超過１％至２％，惟富邦金跌
０﹒３％。航運股的長榮跌２﹒７％，陽明及萬海均跌超過１％，台驊投控、裕民、新興、中航
及慧洋－ＫＹ均跌１﹒６％至４﹒２％。生物科技股近來頻傳喜訊，繼台微體與國際製藥大廠
Ｅｎｄｏ簽署新藥授權２００億元的合約後，保瑞亦宣布以６０億元併購安成國際藥業，消息刺
激生物科技股的保瑞、德英及北極星藥業　ＫＹ紛紛漲停，此外，上櫃生技類股的合一升５％，
醣聯升４﹒１％，逸達升２﹒８％，台康生技升２﹒７％，中裕升１﹒６％，杏一升１﹒１％。
南電被亞系外資評為「減持」評級，消息令ＡＢＦ載板三雄受壓，欣興及景碩雙雙重挫超過９％
，南電亦跌近４％，其他ＰＣＢ股的健鼎、敬鵬、燿華及精成科均升１％至３％。
　　展望後市，由於美國通脹數據高於市場預期，市場觀望各國即將公布議息結果，料台股在萬
六點關口震盪，短期投資宜保持審慎。此外，各地央行若然加息幅度高於市場預期，料有利金融
股的息差收入。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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