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即市新聞

15/06/2022 09:37

《窩輪豪情－梁業豪》恒指料於２０４９９與２１５００間好淡爭持

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為新東方（０９９０１）、理想汽車（０２０１５）與中國財險（０２３２８），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選新地（０００１６）、華潤置地（０１１０９）與長和（００００１）。
　　美股終見跌勢喘定，雖未有顯著回升，已足夠支持港股好友發動反攻。昨天（１４日）大市
的上升動力部分來自內地股市向好的走勢，今天（１５日）大家應特別留意的，還有蓄勢回升的
美指期貨。若見好友於開市後有較預期理想的表現，持有指數牛證者可先將止賺位上移，才看更
高的套利目標。恒指牛證與恒指熊證的重貨區現分別位於２０４００－２０４９９和２１５００
－２１５９９，均與恒指現水平有一段距離。估計大市暫時只會於２０４９９與２１５００間呈
現好淡爭持，好淡大戶並不急於尋找突破。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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